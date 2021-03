Valentina Persia crolla in diretta, sfogo sulla depressione. Il web: “Ha già vinto”

Valentina Persia crolla in diretta all’Isola dei Famosi 2021 parlando della depressione. La reazione del web: “Ha già vinto”.

Valentina Persia ha commosso ed emozionato il pubblico dell’Isola dei Famosi 2021 parlando in diretta della depressione post partum di cui ha sofferto e condividendo la propria sofferenza con i telespettatori. Quello della comica è stato uno sfogo sincero, senza maschere che ha colpito profondamente tutti, compresa la conduttrice Ilary Blasi.

Le lacrime e le parole di Valentina che, in Honduras, sta stringendo i denti nonostante senta profondamente la mancanza dei figli Lorenzo e Carlotta, hanno conquistato il cuore del popolo del web che, su Twitter, l’ha già consacrata la vincitrice di quest’edizione dell’Isola.

Valentina Persia, il racconto della depressione post partum: “Adesso mi sento come se perdessi del tempo”

Nei momenti di solitudine sull’Isola dei Famosi 2021, Valentina Persia pensa continuamente ai suoi bambini, Carlotta e Lorenzo che hanno sei anni e che sta crescendo da sola. Diventare mamma ha portato la comica ad affrontare la depressione post partum di cui ha parlato in diretta con assoluta sincerità.

“Sento fortemente la loro mancanza, io per loro ci sono h 24. Ho avuto una difficoltà quando sono nati. Io ho sofferto di una brutta depressione post partum che me li ha fatti vivere in maniera diversa, ricordando oggi con dei flashback e avevo paura di non farcela. Mi mancano i miei piccoli, che sono dall’altra parte del mondo. Vivo questa cosa come se stessi dando loro una mancanza, ma io sono qui anche per loro. Mamma piange perché ha fame e perché mi mancate, ma tutte le notti siamo insieme”, ha detto in lacrime Valentina emozionando sia la Blasi che gli opinionisti dell’Isola.

Poi i dettagli del periodo vissuto dopo la nascita dei gemelli. “Il primo periodo da mamma non è stato facile, come per tante donne che hanno una depressione e non sentono l’affetto immediato ai miei figli. Adesso mi sento come se perdessi del tempo e dei momenti preziosi, anche se so che loro stanno bene con mia madre e che mi amano”.

Questo lato di Valentina Persia non me lo aspettavo e devo ammettere di essermi tanto commossa e di guardarla ora con occhi un po’ diversi ❤️ #isola #isoladeifamosi #ValentinaPersia — L’isola dei prelemi 🌴 👧🏻🧑🏻/🐨🐨 💉 (@preleminas) March 29, 2021

#isoladeifamosi #ValentinaPersia sei l’orgoglio del mio del nostro Abruzzo sei la vera leader perché sei autenticamente vera riesci farci sorridere con il cuore ed emozionare con l’anima — Panariellina86 (@PanariellinaIda) March 29, 2021

Tanta stima per Valentina Persia che non ha vergogna di parlare di un dramma come quello della depressione post partum.

💪#ValentinaPersia #valentinapersiathequeen #isoladeifamosi #isoladeifamosi2021 #isola2021 @IsolaDeiFamosi — Angelica commenta cose 😎 (@AngelicaTafuro) March 29, 2021

Parlare di depressione post partum, senza vergogna e con questa forza d’animo in un programma come l’isola è stupendo, sei la mia protetta da sempre, oggi ancora di più #ValentinaPersia #isola — ciaofratè (@ciaofrat1) March 29, 2021

Valentina ha poi raccontato dell’esistenza di alcuni cuscini che lei ha dipinto e con cui i suoi bambini dormono.