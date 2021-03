Smagliature: ecco il super trattamento naturale che puoi preparare in casa!

Combattere le smagliature ogni giorno con il burro cremoso preparato in casa. La sorprendente ricetta naturale e come applicarla ogni giorno.

Le smagliature, come la cellulite sono un’inestetismo che può essere presente sul corpo di ogni tipologia di donna, da quelle più longilinee a quelle più morbide e sono delle vere e proprie cicatrici che se prese in tempo possono decisamente migliorare il loro aspetto.

Abbiamo scovato una ricetta naturale per preparare un ottimo burro cremoso anti smagliature che potremo preparare a casa e con cui potremo prenderci cura di noi stesse in modo molto efficace ed economico.

Smagliature: cosa sono e perché compaiono

Le smagliature sono delle alterazioni della cute rappresentate da una vera e propria ‘spaccatura’ del derma che avviene quando il corpo subisce una variazione di peso improvvisa e non possiede l’elasticità giusta per compensarla. Accade per esempio quando si ingrassa velocemente che l’epidermide si ‘strappi’ letteralmente e questo può accadere anche in persone giovanissime.

Le smagliature appaiono da prima di colore rosso, e in questo caso possono essere trattate con risultati più che soddisfacenti, e di colore bianco, che indica che lo “strappo” subito dall’epidermide è piuttosto vecchio ed in questo caso eliminarlo sarà quasi impossibile se non con un intervento professionale. Le parti del corpo dove si formano più frequentemente sono l’interno coscia, i fianchi, le natiche, il retro gamba e l’interno delle braccia.

Smagliature come prevenirle

Per prevenire la comparsa delle smagliature, anche se ci sono corpi particolarmente soggetti a sviluppare questo tipo di inestetismo, si dovranno evitare cambi repentini di peso corporeo e mantenere la pelle quanto più elastica possibile anche con l’applicazione di rimedi naturali come l’olio di mandorle dolci dal potente effetto elasticizzante. Le smagliature si combattono anche a tavola, ecco i cibi che dovresti assumere!

Smagliature: come preparare il burro corposo per trattarle

Se vuoi prenderti cura del tuo corpo, migliorare l’aspetto delle tue smagliature e prevenire la comparsa di nuove, ecco una ricetta naturale davvero eccezionale, un burro cremoso da preparare in casa con ingredienti semplici ed efficaci!

Per preparare il burro cremoso anti smagliature avrete bisogno di:

150 grammi di burro di Karité

50 grammi di olio di rosa mosqueta

20 gocce di olio essenziale di rosmarino

20 gocce di olio essenziale di rosa

20 gocce di olio essenziale di limone

Una volta reperiti tutti gli ingredienti che si potranno trovare facilmente in farmacia o in erboristeria, sarà davvero semplice preparare questo burro per trattare le smagliature. Il consiglio più importante riguardo l’applicazione sarà quello di applicarlo dopo la doccia sulla pelle ancora bagnata!