La giacca in pelle nera è un vero e proprio passepartout ma come abbinarla? Vediamo cinque outfit primaverili accattivanti, di gran moda ed a prezzi contenuti con il tocco biker.

Ormai non esistono più regole nel fashion ed è anche questo il bello. Il rischio però è quello di strafare o di eccedere in accessori e bizzarri look pur di apparire. Il giubbotto con cerniera La Redoute Collections nella prima immagine è disponibile, scontato del 30%, a 174,30 euro. Bottoni dorati, come le zip, perfettamente a contrasto, conferiscono uno stile un po’ anni Ottanta che piace sempre. Scopriamo come abbinarlo.

Giacca in pelle nera: cinque modi per indossarla

Il primo look consiste in un lungo abito fresco senza maniche con scollatura a V davanti e dietro. Realizzato con i colori della terra su base senape e stivaletto (meglio in pelle così che sia identico alla nostra giacca) piacerà a molte di voi. Il vestito in oggetto è di Manila Grace e costa 299 euro, il dettaglio delle trecce nella parte superiore lo rende davvero femminile e l’oro che richiama i bottoni della giacca sembra fatto apposta.

Come mostrano le influencer con fisico tonico – e già abbronzato – su Instagram le tute colorate composte da mini top o felpa con cappuccio e pantalone largo, sono un vero must-have senza stagione. La proposta di Topshop, la cui nuova collezione è in vendita su Zalando, costa solo 54,99 e l’ice blu è irresistibile. Anche per le donne curvy potrebbe essere un’idea da considerare.

Il mini abito floreale di Miss Selfridge su base nera ha lo scollo tondo e maniche lunghe arricciate sui polsi ed è l’ideale per le prime sere primaverili. Stivaletto basso o tacco a spillo, a voi la scelta ma con la nostra giacca nera l’effetto “wow” è garantito. Il prezzo è di 34,99 euro.

Camicia bianca e pantalone in tinta oppure un blue jeans, sono dei must con la giacca in pelle nera. Un esempio classy è di MaxMara che propone anche giubbotti in pelle nappata e foderati come quello nella foto sotto a 499 euro.

L’ultimo abbinamento consiste in un look più iconico, quello con il leggings nero alla Grease (foto sotto). L’idea di Ovs, a 19,95 euro, ha una comoda zip laterale e finto bottone in vita oltre a due tasche oblique sul davanti. Una t-shirt bianca o rosa basic completerà l’outfit con semplicità.

La giacca di pelle nera non è un semplice capo d’abbigliamento bensì un modo di essere che rende più sicure e disinvolte. L’unica cosa da fare è abbinarla al meglio.

Silvia Zanchi