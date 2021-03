Maria Sole e Brando, figli Francesco Arca: bellissimi come i genitori

Maria Sole e Brando sono i figli di Francesco Arca, nati dalla sua storia d’amore con Irene Capuano. Bellissimi come i genitori.

Francesco Arca è papà di due splendidi bambini. L’attore che, nel corso degli anni ha ottenuto importanti riconoscimenti per la sua carriera, ha portato a casa i successi più importanti con la nascita di Maria Sole e Brando, frutto del suo amore con la compagna Irene Capuano.

Follemente innamorato dei suoi bambini, Francesco Arca, su Instagram, pubblica spesso foto in cui condivide con i followers la gioia di trascorrere il tempo con loro. Entrambi bellissimi, Maria Sole e Brando sono amatissimi dai fan di papà Francesco che ha vissuto l’emozione dell’essere genitore il 01 settembre 2015, giorno della nascita di Maria Sole e il 06 aprile 2018. quando è nato Brando.

Maria Sole e Brando, figli di Francesco Arca: “Prima della loro nascita non ero mai stato felice”

Diventare papà è la gioia più grande di Francesco Arca che ha perso il padre quando era ancora piccolo

“Prima dei miei figli non ero mai stato felice. Sono stato sereno, anche molto sereno, ma mai felice. Avevo paura di provarla la felicità perché temevo finisse. Quando sono nati i miei figli, ho smesso di avere paura. È nato in me un senso di responsabilità che mi ha portato a capire che dovevo smettere di pensare, dovevo agire. Questo mi ha portato ad avere più sicurezza in me stesso e nel lavoro. Ecco perché quando nasce un figlio rinasci anche tu”, ha raccontato Arca in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo nella puntata trasmessa il 26 ottobre 2019.

La famiglia è l’elemanto più importante della vita dell’attore che, insieme alla compagna Irene Capuano, fa di tutto per rendere sereni e felici i suoi bambini. Nel giorno di San Valentino, l’attore ha dedicato un post all’amore con un collage dei momenti più belli della sua vita che corrispondono a quelli che trascorre in famiglia come potete vedere dalla foto qui in alto.

“Sono un papà molto legato ai suoi figli. Quando mi capita di girare all’estero porto con me un oggetto loro, tipo dei calzini o un body, per sentire meno la loro mancanza. E poi facciamo continue videochiamate”, ha dichiarato Arca in un’intervista rilasciata a Novella 2000 a marzo 2020.