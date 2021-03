Uomini e Donne, Sophie Codegoni annuncia: “E’ finita con Matteo, ecco perché”

Uomini e Donne aveva fatto incontrare Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, ma la vita li ha divisi: ecco perché si sono lasciati.

Uomini e Donne, per quanto riguarda il Trono Classico, durante la prima parte della stagione non è stato particolarmente fortunato. Su quattro tronisti, uno ha deciso di abbandonare il suo percorso, mentre sugli altri tre restanti ben due coppie hanno deciso di lasciarsi poco dopo la fine della loro partecipazione al programma.

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore da Sophie Codegoni che dopo settimane di gossip che vedevano al capolinea la sua relazione con Matteo Ranieri ha deciso di vuotare il sacco e raccontare la propria versione della storia, mentre lui almeno per il momento ha preferito mantenere il silenzio stampo su quello che è accaduto tra loro dopo la fine dell’esperienza agli studi Elios di Roma.

Sophie Codegoni ha annunciato la fine della storia con Matteo Ranieri, invitando i suoi fedeli sostenitori a rispettare questo momento così difficile per lei. In quanto dopo la fine dell’esperienza a Uomini e Donne si era accorta di provare un sentimento molto forte per lui. Sentimento che non finisce di certo nel giro di poche settimane.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri: è finita dopo Uomini e Donne

Sophie Codegoni, durante una diretta sul suo profilo Instagram, ha confermato la fine della sua relazione con Matteo Ranieri di Uomini e Donne, rivelando di non aver digerito bene i gossip che circolavano sul suo conto che lo vedevano impegnato già con un’altra donna ed essendo lei già stata tradita in precedenza ha ammesso di essere diventata, forse, un po’ pesante nei suoi confronti. O, ipotizza, che lui non abbia apprezzato il suo mondo ed essendo molto diversi abbia deciso di interrompere il tutto.

“Quella che sto affrontando non è di certo una situazione semplice. Oggi voglio provare a non piangere, ma mi accorgo che non è una cosa facile da fare. La mia storia con Matteo è finita. Io ho scelto di partecipare al programma di Maria De Filippi per trovare qualcuno che potesse farmi sorridere, sempre al mio fianco e pronto a farmi stare bene. A provare delle emozioni che non riuscivo più a provare perché avevo grosse difficoltà ad approcciarmi con gli altri ragazzi” ha ammesso Sophie, dopo aver mantenuto la sua promessa fatta negli scorsi giorni.

“Le cose nel programma andavano bene, ma quando ci siamo ritrovati nella vita vera sono andate un po’ diversamente. Io non voglio puntargli il dito contro. Non ho intenzione di trovare un carnefice perché quando ho fatto la mia scelta ero consapevole delle nostre diversità caratteriali, ma ho scelto di mettere da parte il mio lato razionale perché provavo, e provo, delle emozioni forti che mi hanno spinto a mettere tutto da parte. Detto in tutta sincerità, se avessi la possibilità di poter tornare indietro sceglierei ancora lui e farei esattamente tutte le cose che ho fatto”.

“Purtroppo siamo giunti alla consapevolezza di essere troppo diversi e questa diversità ci ha portato ad avere un distacco anche dal punto di vista fisico e per una donna una situazione del genere non è mai facile. Sono davvero molto legata a tutto quello che insieme abbiamo costruito in questi 5 mesi di percorso, ma sono meno legata a quello che è accaduto subito dopo la fine del programma tra noi. La distanza non è mai stata un problema, sapevo a cosa andavo incontro. Se due persone stanno bene insieme, lo sono anche quando sono distanti, ma evidentemente non sono stata in grado di farmi capire da lui e questo è il risultato”

“Quando una storia d’amore giunge al capolinea non è mai facile, soprattutto se si è creduto tanto a quel legame. Io ho provato a fare di tutto affinché la nostra relazione potesse proseguire nel migliore dei modi e so che dentro di me gli vorrò sempre bene. Al tempo stesso, però, sono consapevole che non posso trattenere le persone a me con la forza. Non posso nascondere però che alcuni commenti mi hanno fatta male perché sono passata io come la carnefice di tutto, a propri, anche se non si era a conoscenza di quello che era davvero successo tra di noi. Non posso raccontarvi un singolo episodio di cose che non sono andate, perché sono stati davvero tanti. Molto probabilmente non gli è piaciuto il mio mondo e mi ha detto che nei suoi confronti sono stata un po’ pesante e che si sentiva sotto giudizio. Io non nascondo le mie colpe. Ammetto e riconosco di essere stata un po’ pesante nei suoi confronti, ma mi arrivavano tantissime segnalazioni sul suo conto ed essendo già stata tradita in passato mi sono fatta delle domande“

“Io volevo delle risposte da lui. Volevo che mi rassicurasse, ma da parte sua non è arrivato nulla di tutto questo. Mi aspettavo un finale diverso per la nostra storia. Io, ripeto, non ho scelto di partecipare a Uomini e Donne per prendere in giro qualcuno. Sono stata un po’ sfortunata. Matteo non mi ha tradita, ma io mi sono comportata in maniera pesante nei suoi confronti a causa dei continui gossip che leggevo nei suoi confronti. Non siamo stati in grado di trovarci. Siamo troppo diversi anche se a me la diversità piace. Sono in grado, credo, di potermi adattare a qualsiasi contesto, ma ci sono persone che non si sentono a proprio agio in tutte le situazioni e non posso di certo mortificarle per questo motivo. Nessuno ha colpe, semplicemente la nostra storia non ha funzionato. Adesso voglio soltanto pensare a riprendermi. Tutto qui”

Sophie Codegoni ufficializza la fine della relazione con Matteo. #uominiedonne pic.twitter.com/Uu6T2N9h9P — TrashBoy (@Trash___Boy) March 25, 2021

Sophie e Matteo dopo Uomini e Donne non sono riusciti a ricreare quella magia che avevano in studio, ma lei rassicura che da parte di entrambi non c’è stato alcun tradimento nonostante i numerosi gossip che sono girati sul conto di lui. Semplicemente la loro diversità invece di unirli, li ha allontanati ancora di più.