Uomini e Donne: Sophie e Giorgio si sono lasciati? Lei vuota il sacco e svela tutto

Uomini e Donne aveva fatto sbocciare l’amore tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, ma la vita sembrerebbe averli divisi.

Uomini e Donne, durate la prima parte di questa stagione televisiva, aveva permesso al pubblico di conoscere Sophie Codegoni. La ragazza, che è stata presentata da Maria De Filippi come la tronista più giovane della storia, ha portato sul piccolo schermo degli italiani un percorso che ha appassionato i telespettatori che sono stati al settimo cielo di vedere che alla fine di tutto ha scelto di iniziare una relazione con Giorgio Ranieri.

I due, dopo aver abbandonato il programma, sembravano aver davvero fatto la scelta giusta. Tant’è che sui social apparivano più innamorati e felici che mai, ma purtroppo la magia sembrerebbe essere davvero durata poco. In quanto dopo qualche settimana le foto di coppia e le comparsate insieme sono diminuite sempre di più. Tanto da far nascere il sospetto che tra i due fosse scoppiata una crisi.

Per questo motivo il popolo della rete si è subito preoccupato ed ha immediatamente scritto ai diretti interessati, chiedendo loro che cosa stesse accadendo tra loro, ma entrambi hanno sempre evitato di rispondere. O almeno fino ad oggi quando Sophie, stanca delle pressioni del popolo della rete, non ha scelto di venire allo scoperto e di raccontare cosa sta accadendo tra lei e Matteo dopo la loro esperienza negli studi Elios di Roma. Sophie e Matteo si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Ecco che cosa ha dichiarato l’ex tronista sul suo profilo Instagram.

Sophie e Giorgio, è crisi dopo Uomini e Donne: le parole di lei

Cos’è successo tra Sophie e Giorgio dopo Uomini e Donne? La ragazza ci ha tenuto a precisare che non ha voluto in alcun modo ignorare i tantissimi messaggi che le sono arrivati durante il corso di questi giorni e che non appena sarà possibile prenderà coraggio e racconterà loro ogni cosa, ma almeno per il momento non se la sente ed ha bisogno un po’ di tempo per poter metabolizzare quanto accaduto. Segno che le cose tra lei e il suo fidanzato non stanno proseguendo come sperato.

C’è chi crede si tratti soltanto di un periodo di crisi, mentre altri si sono convinti che i due dopo la fine del programma abbiano già deciso di troncare ogni rapporto e che non ci sia alcuna speranza di poter recuperare. Ecco che cosa ha dichiarato lei:

“Ragazze sto leggendo i vostri messaggi e vedo che c’è spesso e volentieri la stessa domanda da parte di tutti voi. Io non sto facendo finta di non vedere, ma vi chiedo soltanto un attimo di tempo Un po’ di comprensione poi vi racconterò tutto. Fidatevi di me”

Queste sono le parole di Sophie Codegoni di Uomini e Donne. Parole che purtroppo non lasciano presagire niente di buono.

Dopo 36 minuti di relazione Matteo e Sophie si sono lasciati, ecco come ce lo comunica lei: pic.twitter.com/vHv3v8r9Kb — Per recitazione o per amore di verità??!!!!? (@aidalaverdadera) March 23, 2021

Matteo Ranieri, invece, almeno per il momento, ha deciso di non commentare quanto dichiarato dalla sua, forse ex, fidanzata.