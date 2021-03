Simon Clementi, fidanzato di Claudia Gerini: chi è, età, altezza, carriera

Simon Clementi è l’uomo che è riuscito a conquistare il cuore di una delle attrici più belle e brave d’Italia: Claudia Gerini.

Simon Clementi è noto al pubblico del piccolo schermo per essere l’uomo che è riuscito a conquistare il cuore di una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Simon è da qualche tempo il compagno di Claudia Gerini, una delle attrici più amate di sempre che di recente ha fatto parlare e non poco per la sua collaborazione con l’attore Can Yaman per la realizzazione di uno spot per un noto marchio di pasta.

Nella vita privata Claudia, dopo aver terminato la sua relazione con Federico Zampaglione ha preferito ritagliarsi uno spazio tutto per sé per dedicarsi completamente alla sua persona e alle sue due figlie, ma da qualche tempo a questa parte sembrerebbe ave ritrovato la felicità con Simon. Di lui si hanno a disposizione pochissime informazioni, in quanto non appartiene al mondo dello spettacolo e la Gerini, nonostante lavori come attrice, non tende molto a parlare di quanto accade nel suo privato, pronta a tutelare quella che è la sua vita al di fuori dei riflettori.

Il pubblico del piccolo schermo, però, che con affetto segue l’attrice ormai da anni, è curioso di sapere qualche informazione in più su Simon Clementi, il fidanzato di Claudia Gerini ed ecco cosa abbiamo scoperto sul suo conto.

Simon Clementi: chi è il nuovo fidanzato di Claudia Gerini

Come anticipato, purtroppo, su Simon Clementi non si hanno a disposizione tantissime informazioni, ma sono davvero poche le notizie relative alla sua persona. In quanto, come già abbiamo avuto modo di potervi accennare, lui non fa parte del mondo dello spettacolo e preferisce concentrarsi su quella che è la sua attività e vedere la sua amata Claudia Gerini lontano dai riflettori. In modo tale da potersi vivere lontano da occhi indiscreti.

Simon, per quanto riguarda la sua sfera lavorativa, è un imprenditore e sembra possedere un albero, con ristorante, a Roma. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe gestire anche un portale dedicato completamente al turismo. Questo purtroppo è tutto quello che si sa su di lui sulla sfera privata professionale. Per quanto riguarda il privato, invece, Simon ha 48 anni ed è papà di sua figlia Mia. Clementi, prima di trovare l’amore al fianco dell’attrice nostrana, ha avuto un matrimonio con un’altra donna. Matrimonio che purtroppo non è andato come sperato, ma ora è sereno al fianco della Gerini.

Anche Claudia, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, ha anche lei due figlie. La prima si chiama Rosa ed è nata dal suo primo matrimonio con il manager Alessandro Enginoli. Mentre la piccola si chiama Linda ed è nata dalla relazione dell’attrice con Federico Zampaglione, che l’è stato al fianco dal 2005 fino ad interrompere la loro relazione qualche anno fa. Precisamente nel 2016.

Quali saranno le sorprese dei 5 ospiti? 😍

Attenzione all’ospite misterioso! 🔍@serenarossi_com vi aspetta per la 3ª puntata di #CanzoneSegreta STASERA #26marzo alle 21:25 su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay. pic.twitter.com/dXUkODC95O — Rai1 (@RaiUno) March 26, 2021

Claudia Gerini e Simon Clementi insieme sono più felici che mai e chissà che non sia proprio lui questa sera a dedicarle la canzone segreta che le toccherà durante la sua ospitata da Serena Rossi su Rai 1.