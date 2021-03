Le figlie di Claudia Gerini hanno preso dalla madre il talento, la bellezza e probabilmente anche la forza di carattere: ecco chi sono e qual è la loro storia.

Ormai prossima a compiere i fatidici 50 anni, Claudia Gerini è una delle attrici più famose del panorama cinematografico e televisivo italiano. Nel corso della sua vita ha avuto molte storie d’amore, la più sconcertante delle quali è stata quella con Gianni Boncompagni: all’epoca il regista aveva ben 40 anni più di lei.

I due si erano incontrati sul set di Non È La Rai, lo storico programma televisivo che ha dato il là alle carriere di personaggi femminili degni di nota, come Ambra Angiolini, Antonella Elia, Miriana Trevisan, Alessia Mancini e molte altre.

Successivamente le storie d’amore di Claudia sono state molto più “standard” (tra l’altro Claudia ha avuto una storia con Andrea Preti) e l’attrice ha sposato due uomini diversi, ognuno dei quali le ha dato una figlia.

Le figlie di Claudia Gerini: Rosa e Linda sono l’orgoglio di mamma

Rosa Enginoli è la ragazza nata dal matrimonio di Claudia Gerini con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli. Alessandro e Claudia sono stati sposati dal 2002 al 2004 e proprio in quest’arco di tempo è nata Rosa.

Appassionata di recitazione fin da quando era piccolissima, Rosa ha calcato più volte il set cinematografico, interpretando anche piccole parti nei film della madre e recitando la parte di sua figlia nel film di Fausto Brizzi Indovina Chi Viene a Natale.

Tra l’altro la somiglianza tra Claudia e Rosa è estremamente evidente: un motivo in più perché Rosa seguisse le orme professionali di sua madre.

Tra l’altro Rosa ha preso parte anche al cortometraggio horror intitolato Remember e diretto dal secondo marito di sua madre, Federico Zampaglione, segno che i rapporti nella famiglia allargata della Gerini sono estremamente distesi.

Claudia è molto orgogliosa di sua figlia, soprattutto perché Rosa si è dimostrata un’attrice molto precoce: la madre ha infatti spiegato che la bambina ha cominciato a frequentare una scuola di teatro a 9 anni e, a soli tredici anni è stata scelta per una serie diretta da Marco Risi che ha riscosso molto successo: L’Aquila – Grandi Speranze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gioia Botteghi (@gioiabotteghi_photo)

L’altra figlia di Claudia Gerini si chiama Linda ed è nata dal secondo matrimonio dell’attrice, quello con il cantautore Federico Zampaglione dei Tiromancino. Il secondo matrimonio di Claudia è stato molto più duraturo del primo: è stato celebrato nel 2005 ed è finito nel 2016.

La piccola Linda è nata nel corso del matrimonio e, purtroppo, ha anche dovuto assistere alla separazione dei suoi genitori.

A quanto pare la transizione è stata molto graduale. La Gerini ha infatti raccontato che, verso la fine della loro relazione, Federico aveva deciso di prendere una casa da solo per potersi dedicare completamente al lavoro e alla produzione musicale.

La coppia ha deciso di separarsi completamente mentre Federico era già in un’altra casa, quindi si può dire che Linda non si è nemmeno accorta di quello che stava succedendo tra i suoi genitori, che si sono comunque sforzati di mantenere un ottimo rapporto.

Entrambi seguono e celebrano i successi della bambina, che ultimamente ha anche deciso di recuperare un anno di elementari e passare direttamente dall’inizio della quarta elementare all’inizio della quinta: essendo nata a Settembre era stata inserita in una classe di bambini più piccoli di lei e questo avrebbe potuto penalizzarla. Linda non si è data per vinta e ha superato brillantemente l’esame per essere ammessa all’ultimo anno delle elementari prima del tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da T I R O M A N C I N O (@tiromancinoofficial)

Mentre il papà è stato talmente orgoglioso di lei da utilizzare addirittura il profilo ufficiale dei Tiromancino per dare l’annuncio del successo di Linda, Claudia Gerini è molto più discreta e non mescola praticamente mai la sua vita personale con quella professionale: sul suo profilo Instagram compaiono molto raramente fotografie delle sue figlie.