Ivana Bertonelli, chi è la madre di Francesca Fialdini: dati e curiosità

Ivana Bertonelli è la mamma di Francesca Fialdini, nota conduttrice della Rai. Il legame fra loro è molto forte, così come la somiglianza.

Francesca Fialdini, rappresentante della conduzione al femminile presso “Mamma Rai”, ha dimostrato di padroneggiare i media con professionalità, caparbietà e costanza. La conduttrice radiotelevisiva è impegnata su diversi fronti, ma sarà anche ospite del programma “Canzone segreta” con Serena Rossi.

Insieme a lei, la sua splendida mamma, Ivana Bertonelli. Anche lei sembrerebbe essere nata a Massa, molto impegnata politicamente e somigliante – nei tratti somatici e caratteriali – alla figlia. Allegra, solare e pronta a mettersi in gioco. Deve essere una dote comune in casa Fialdini. Le due hanno un ottimo rapporto, come si evince anche dagli scatti presenti su Instagram.

Ivana Bertonelli, madre di Francesca Fialdini

Le radici hanno un valore importante per Francesca. Gli ottimi rapporti familiari le hanno fatto scaturire il desiderio di maternità: velleità non impellente, intanto la Fialdini porta avanti i propri impegni con determinazione.

Siamo al cospetto di due donne forti – madre e figlia – che affrontano la vita di petto, con la giusta leggerezza, ma anche con una spiccata dose di buon senso. L’impegno politico della mamma ha portato Francesca a occuparsi anche di temi importanti: non solo informazione, ma anche approfondimento con “Fame d’amore”, un focus sui disturbi alimentari nei giovani. Attenzione rivolta non solo a loro.

Grande impegno su più fronti, qualità ereditata dalla mamma, per non lasciare niente al caso: complicità e interesse riversato anche nei rapporti interpersonali. Sempre dai social emerge un affiatamento notevole tra Francesca e Ivana. Legame indissolubile coltivato con dolcezza e genuinità. Non serve altro.