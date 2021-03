Francesca Fialdini, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Francesca Fialdini è un volto noto della televisione italiana. Una vita nel Servizio Pubblico televisivo fra radio e tv. Nella vita privata è molto riservata, ma anche circondata da affetti importanti.

Francesca Fialdini è uno dei volti più conosciuti – a livello contemporaneo – della Rai. La tivù di Stato ciclicamente propone volti nuovi che diventano, con l’andare del tempo, una consuetudine: in Viale Mazzini concepiscono ancora il sistema di lavoro alla “vecchia maniera”, con un approccio quasi “familiare”.

Nel senso che i volti del piccolo schermo sono quasi sempre gli stessi, come a voler restituire una sicurezza in chi guarda. Scelta che paga, specialmente in un periodo come questo, dove c’è un gran bisogno di certezze. La Fialdini è una di queste. Arrivare al suo livello, fare i conti con un successo in espansione malgrado la giovane età, non è semplice.

Nome: Francesca Fialdini

Data di nascita: 11 ottobre 1979

Segno Zodiacale: Bilancia

Professione: conduttrice radiotelevisiva

Luogo di nascita: Massa

Altezza: 170 cm

Peso: 50 Kg (circa)

Profili social: Instagram

Francesca Fialdini carriera

Classe 1979, nata a Massa nel segno della Bilancia, Francesca Fialdini si laurea in Scienze della Comunicazione e inizia il sentiero contorto del giornalismo e della conduzione radiotelevisiva: nel 2004 è conduttrice del notiziario di Radio Vaticana e collabora – nello stesso contesto – per la redazione esteri.

L’anno successivo approda in Rai e fino al 2013 lavora come inviata prima e conduttrice poi all’interno del notiziario presente nel programma “A sua immagine”. Anche qualche apparizione sul satellite, precisamente per Fox – dal 2008 al 2012 – conduce Videozine (rubrica di cinema e serie tv).

Un anno più tardi affianca prima Fabio Volo nella conduzione delle ultime puntate di “Volo in diretta” su Raitre, poi nell’ottobre del 2013 approda a “UnoMattina in Famiglia” al fianco di Tiberio Timperi. Nel 2017/2018 affianca Marco Liorni nella conduzione de “La Vita in Diretta” per poi cimentarsi anche con “Lo Zecchino d’Oro”.

Vita privata e Instagram

Diversi tipi di pubblico, ma stesso approccio professionale e mai banale che la porta – più recentemente – ad occuparsi di problemi alimentari con il programma di approfondimento (trasmesso su Raitre) “Fame d’amore”. Radio e televisione, una vita fra i media (considerando anche l’esperienza a Radio 2 fra il 2019 e 2020 al fianco di Franz Coriasco con “Milledonne”.

Nella vita privata la Fialdini appare molto riservata, attualmente risulta essere fidanzata con l’odontoiatra Milo Brunetti. La relazione procede a gonfie vele, entrambi riescono a coniugare i propri impegni lavorativi con il sentimento solido e duraturo alla base di ogni relazione importante. Su possibili figli, la Fialdini non si nasconde: “Faccio i conti con il tempo, se non dovesse capitare qualcosa ho già il piano B e C”. Una donna che non si arrende. Determinazione che, a quanto pare, sta dando i suoi frutti.