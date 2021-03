Dormire con il proprio cane fa bene alla salute. Scopri perché fai bene a godere di questo momento speciale con il tuo amico peloso.

Se anche tu hai l’abitudine di dormire con il tuo cane e sei stanca di sentirti dire che ciò non va bene, sappi che la scienza è dalla tua parte. Da recenti studi è infatti emerso che dormire con il proprio amico a quattro zampe non solo non fa male ma è addirittura positivo per la salute. Scopriamo quindi quali sono i motivi per cui non dovresti cambiare abitudine.

Dormire con il cane fa bene: ecco perché

Gli studi volti a capire quali sono i benefici dati dal dormire con il proprio amico a quattro zampe sono tanti. Tra questi uno in particolare svolto in Arizona ha portato alla luce diversi spunti interessanti che si possono riassumere così.

Si dorme meglio. Sia chi soffre di insonnia che chi non ha problemi di questo tipo, se in compagnia del proprio cane riesce a dormire meglio. Ciò è dovuto in particolar modo dal respiro tranquillo del peloso e dal calore che emana.

Ci si sente più tranquilli. Avere accanto il proprio cucciolo aiuta a sentirsi più tranquilli, sopratutto se si è a letto da soli. Chi dorme con il proprio peloso vicino riesce infatti a raggiungere più facilmente la fase di sonno profondo, risvegliandosi più riposato.

Si provano emozioni positive. Avere accanto il proprio amico a quattro zampe è per molte persone anche fonte di felicità, allungare la mano e sentire il suo calore, sentirlo muovere nel sonno ed infine esserne svegliati al mattino dona emozioni positive che fanno bene sia al corpo che alla mente.

Certo, in tanti casi, dormire con il peloso può comportare anche qualche risveglio notturno, specie se si rigira più volte o se scende dal letto per andare a bere o per fare i propri bisogni. In ogni caso è stato provato che questi piccoli disguidi non cambiano i risultati. E la parte di notte in cui si dorme insieme scorre in modo positivo per entrambi, donando un sonno ristoratore e quindi benefico per la salute.

Dormire con il peloso è quindi una scelta assolutamente da appoggiare e con chiare prove scentifiche ed in grado di eliminare per sempre il dubbio che ciò possa far male. Ovviamente, prima di andare a letto è bene curare anche la sua igiene, lavandogli per bene le zampette e spazzolandogli il pelo. In questo modo il riposo sarà ancor più piacevole per entrambi.