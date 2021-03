Con i parrucchieri chiusi (chissà ancora per quanto tempo) la ricrescita aumenta e la messa in piega è solo un miraggio. Una valida soluzione è quella di adornare la chioma con accessori e cerchietti chic. Vediamo quattro modelli da comprare subito.

I cerchietti per molte di noi sono semplicemente quei simpatici accessori che da bambine inossavamo negli anni Novanta. Negli ultimi anni sono tornati di moda e, sempre più spesso, si vedono proposte lussuose, di nicchia, in edizione limitata o su misura. Scopriamo alcuni modelli top di stagione per abbellirci anche senza il nostro hair stylist.

Cerchietti di primavera: colorati, delicati e preziosi

Nella prima immagine in gold pearl per 159 euro si può avere il cerchietto del brand milanese Labò. Lo shop on-line è accessibile direttamente dai social e spazia da elastici, e foulard fino ai più nuovi accessori sartoriali, tutti made in Italy.

Subito dopo (foto sotto) il modello AgniBì bianco e azzurro è in materiali delicati che ricordano il mare. La produzione è a Roma ma acquistabile attraverso la loro omonima pagina Instagram ed ovviamente vi arriverà comodamente a casa.

Stile vintage per il cerchietto dal look prezioso del brand “MyHairAccessories” con sede a Londra – ma spedisce in tutto il mondo -. Per scoprire di più su prezzi e modelli bisogna necessariamente contattare la responsabile sulla pagina ufficiale Instagram. Le perline ed i metalli dorati fanno risaltare le pietre color smeraldo dando un effetto regale.

Molto visto nei social è il cerchietto di Fendi, realizzato in lana, cachemire e seta marrone. Il motivo FF jacquard è iconico e rientra nella linea di successo dello scorso autunno inverno. Costa 250 euro e si trova sia nei negozi delle principali città che sul sito omonimo del brand di lusso.

La scelta è ampia ma i quattro modelli che avete visto in questo articolo sono i più emblematici. Tra quelli bombati rientrano anche quelli di Prada in nylon disponibili in diverse varianti di colore. Per essere esclusive meglio puntare su nuovi brand e stupire le amiche.

Silvia Zanchi