Pilar Fogliati, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Pilar Fogliati, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sull’attrice.

Pilar Fogliati è una giovane attrice italiana che è sempre più amata dal pubblico non solo per il suo talento, ma anche per la straordinaria simpatia con cui ha fatto breccia nel cuore dei fans imitando i diversi accenti romani, ma chi è Pilar Fogliati che, in passato, è stata fidanzata con Claudio Gioè?

Data di nascita: 18 dicembre 1992

Età: 28 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Attrice

Altezza: 176 cm

Peso: /

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Alessandria

Account social: Instagram Facebook

Età, altezza e carriera

Pilar Fogliati è nata ad Alessandria il 18 dicembre 1992. L’attrice che è romana, è nata ad Alessandria perchè in quel periodo, la famiglia si trovava dai nonni per le festività. Il suo vero nome è María Del Pilar Fogliati e la sua è una famiglia numerosa con quattro figli.

«Il mio vero nome è María Del Pilar, in onore di mia nonna argentina. Pilar significa pilastro. Ogni tanto mi capita ancora che lo scambino per un cognome, ma in generale mi piace molto», ha spiegato l’attrice in un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2016.

La passione per la recitazione arriva quando i genitori decidono di iscriverla ad un corso come punizione per i brutti voti. Aveva 14 anni e quella punizione, in realtà, ha cambiato la vita di Pilar che ha capito di voler fare l’attrice. Decide di studiare per trasformare la sua passione in un lavoro e si diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma.

Nel 2015 recita nella miniserie televisiva Il bosco, con Giulia Michelini, poi nella miniserie Fuoco amico TF45, con protagonista Raoul Bova. Nello stesso anno raggiunge la notorietà con il film Forever Young, nel ruolo di Marika, accanto a Sabrina Ferilli e Stefano Fresi. Nel 2017 entra nel cast della fiction di Raiuno “Un passo dal cielo” accanto a Daniele Liotti interpretando Emma Giorgi. Nel 2019 ha esordito come conduttrice con Achille Lauro in Extra Factor. E’, inoltre, protagonista nsieme a Lodovica Comello, della serie Fox Extravergine.

Nel 2021 torna a vestire i panni di Emma Giorgi nella nuova stagione di Un passo dal cielo, ma il suo personaggio muore dopo il matrimonio con Francesco Neri, il personaggio interpretato da Daniele Liotti. Nel 2021 è anche protagonista della nuova serie “Cuori”.

Vita privata

E’ stata fidanzata per quattro anni con il collega Claudio Gioè. Della loro storia, l’attrice ha parlato solo quando si erano già lasciati. “Visto che è da un po’ che circola questo gossip è bene dirlo, io e Claudio Gioè siamo stati fidanzati per 4 anni e mezzo. È stata una bellissima storia d’amore che io ricordo con affetto e con il sorriso sulle labbra – ha rivelato Pilar a Caterina Balivo – La differenza d’età? Io non l’ho mai sentita. Stavamo bene”., ha dichiarato la Fogliati a Vieni da me nel 2019.

Attualmente sarebbe fidanzata con un uomo che si occupa di energia pulita.

Instagram

su Instagram dove è seguita da 86mila followers ama condividere foto del suo lavoro, di se stessa e del tempo che trascorre insieme alla famiglia e agli amici.