Pilar Fogliati di Un passo dal cielo 5, a Vieni da me, racconta: “nella fiction amo Daniele Liotti, ma per 4 anni ho amato davvero Claudio Gioè”.

Bellissima e simpaticissima, Pilar Fogliati, la protagonista femminile di Un passo dal cielo 5 in cui interpreta Emma Giorgi, la compagna di Francesco Neri che ha il volto di Daniele Liotti, conquista il pubblico di Vieni da me raccontandosi senza filtri. La giovane attrice, oltre a parlare di lavoro scegliendo proprio Daniele Liotti come partner ideale, svela di essere stata fidanzata per quattro anni e mezzo con l’attore Claudio Gioè.

Pilar Fogliati: “nella fiction Un passo dal cielo amo Daniele Liotti, ma nella vita sono stata fidanzata per quattro anni con Claudio Gioè”

Pilar Fogliati è una delle attrici del momento, apprezzatissima da pubblico e critica, ha sfoggiato la sua vena ironica a Vieni da me. Pilar che è anche diventata una star del web imitando i vari accenti romani e che questa sera debutterà nella nuova serie di Fox Life, Extravergine in cui recita accanto a Lodovica Comello, con Caterina Balivo, ha parlato anche d’amore. Prima, però, svela di aver ricevuto i complimenti da Carlo Verdone per la sua bravura nell’imitare e di aver sempre considerato Claudio Amendola come l’uomo ideale anche se la mamma vorrebbe vedere al suo fianco un uomo “alto, perbene e giapponese perchè ha la debolezza per un fidanzato straniero”, spiega l’attrice.

Pilar, poi, parla del rapporto con Daniele Liotti. “Come bacia Daniele Liotti?”, chiede Caterina Balivo. “Alle persone che mi dicono tu sei quella che bacia Liotti, dico ‘ti faccio rosicare ancora di più perchè è anche una persona molto carina’. Lui è alto e perbene” – spiega Pilar – “ma è occupato”, aggiunge la Balivo mentre Pilar, poi, aggiunge “e poi ormai siamo troppo amici”, confessa la Fogliati.

Infine, la giovane attrice parla per la prima volta della sua vita privata confessando di essere stata fidanzata per quattro anni e mezzo con Claudio Gioè, grande protagonista di fiction come Squadra antimafia. “Visto che è da un po’ che circola questo gossip è bene dirlo, io e Claudio Gioè siamo stati fidanzati per 4 anni e mezzo. È stata una bellissima storia d’amore che io ricordo con affetto e con il sorriso sulle labbra – ha rivelato Pilar a Caterina Balivo – La differenza d’età? ( i due si passano circa 14 anni), io non l’ho mai sentita. Stavamo bene”.

