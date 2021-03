Claudio Gioè, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sull’attore.

Claudio Gioè è uno dei migliori attori italiani. Schivo e riservato, l’attore ha recitato in film e fiction di successo, amatissimo dal pubblico. Capace di calarsi nei panni di qualsiasi personaggio, Claudio Gioè è apprezzato da pubblico e addetti ai lavori. Andiamo a scoprire qualcosa su di lui.

N ome: Claudio Gioè

Claudio Gioè Segno Zodiacale: Acquario

Acquario Età: 46 anni

46 anni Data di nascita: 27 gennaio 1975

27 gennaio 1975 Luogo di nascita: Palermo

Palermo Professione : Attore

: Attore Altezza: 170 cm

170 cm Peso: 69 Kg

69 Kg Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram Ufficiale: /

Età, altezza e carriera

Claudio Gioè è nato a Palermo il 27 gennaio 1975. Dopo il diploma conseguito presso il Liceo Classico Giuseppe Garibaldi di Palermo, si trasferisce a Roma diplomandosi presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Il debutto sul grande schermo arriva con Luca Guadagnino nel 1998 in The Protagonists. Recita, inoltre, ne I cento passi (2000) e La meglio gioventù (2003) diretti da Marco Tullio Giordana. Recita, poi, in Stai con me (2004), regia di Livia Giampalmo, …e se domani (2006), regia di Giovanni La Parola, e Piano, solo (2007), diretto da Riccardo Milani.

In televisione, è il protagonista di tantissime fiction di successo. Dopo aver recitato in Operazione Odissea e a Paolo Borsellino (2004) di Gianluca Maria Tavarelli, è il protagonista di fiction come Cefalonia, Codice Rosso, Il capo dei capi, Squadra antimafia – Palermo oggi, Il tredicesimo apostolo, Il bosco, Sotto copertura – La cattura di Iovine, Il sistema, La mafia uccide solo d’estate, Sotto copertura – La cattura di Zagaria, Liberi sognatori – Delitto di mafia, Rosy Abate 2, Passeggeri notturni, Vite in fuga e Makari.

Vita privata

In passato, Claudio Gioè è stato fidanzato con l’attrice Pilar Fogliati. La loro storia è durata quattro anni. A rivelarlo è stata la stessa attrice in un’intervista rilasciata a Vieni da me nel 2019. “Visto che è da un po’ che circola questo gossip è bene dirlo, io e Claudio Gioè siamo stati fidanzati per 4 anni e mezzo. È stata una bellissima storia d’amore che io ricordo con affetto e con il sorriso sulle labbra. La differenza d’età? Io non l’ho mai sentita. Stavamo bene”.

Attualmente, l’attore sarebbe single e non ha un profilo Instagram ufficiale.