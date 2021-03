Le figlie di Massimiliano Rosolino e Natalia Titova sono un piccolo uragano biondo come mamma e papà. La ricetta di casa Rosolino per una famiglia super felice!

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova si sono conosciuti grazie alla partecipazione di lui a Ballando Con Le Stelle 2007. All’epoca il bel Massimiliano era stato affidato a Natalia, che grazie alla sua esperienza come maestra di danza e al suo piglio dolce e autoritario allo stesso tempo sembrava perfetta per il nuotatore napoletano.

Le aspettative su questa bellissima coppia sono state ampiamente superate. I due, che si sono esibiti con grande successo negli studi televisivi si sono innamorati in punta di piedi e hanno continuato la loro storia d’amore anche dopo la fine della trasmissione.

I due non si sono mai lasciati e, anche se Massimiliano Rosolino non ama dire “ti amo” (pare infatti che non lo abbia mai detto alla sua Natalia), ha dimostrato alla sua compagna di credere enormemente nella loro relazione, dal momento che la coppia ha messo al mondo due figlie bellissime, che sembrano delle bellissime copie in miniatura di Natalia? E il carattere? Secondo la mamma sono tutte il papà.

Le figlie di Massimiliano Rosolino sono un esempio bellissimo di bambine felici

La prima nata in casa Rosolino – Titova si chiama Vittoria Sidney ed è venuta al mondo nel 2011. Oggi ha 10 anni ed è un piccolo ciclone biondo dagli occhi azzurri.

Se di certo il nome Vittoria fa riferimento ai moltissimi premi vinti da Massimiliano e da Natalia nel corso della loro carriera, il secondo nome Sidney fa riferimento alle origini australiane di Massimiliano, che da parte di madre viene dal Nuovissimo Mondo.

La seconda figlia di Massimiliano Rosolino e Natalia Titova è nata invece nel 2013 si chiama Sofia Nicole. Anche la più piccola di casa assomiglia in maniera impressionante alla sua mamma ma, come la sorella, ha dimostrato di avere una grande predisposizione per lo sport e la vita in acqua, come il suo bravissimo papà.

Massimiliano ha deciso di trasmettere alle sue figlie la passione per lo sport ma soprattutto per la disciplina necessaria a ottenere grandi traguardi sia in ambito sportivo sia in qualsiasi altro ambito della propria vita.

Ha anche voluto spingerle a superare la paura e andare oltre ogni ostacolo, anche se non si è ancora in grado di mettere a segno una performance perfetta. Il motto del Papà Campione infatti è: “Tuffarsi sempre. Vale tutto, anche il tuffo a bomba, basta non restare sul blocchetto”.

Questo non significa naturalmente che la vita da genitore sia sempre rose e fiori, anche la super famiglia di Massimiliano Rosolino sta affrontando la DAD a modo suo e c’è qualcuno, come in tutte le famiglie, che proprio non vuole fare i compiti.

Tra le altre cose, Massimiliano sarà il secondo inviato napoletano dell’Isola dei Famosi, dopo la celebre partecipazione di Stefano De Martino nel 2018.

Anche Stefano, esattamente come Massimiliano, dovette separarsi dalla famiglia e, nel caso di Stefano, dal suo adorato figlio Santiago.

Sapendo di dover rimanere lontano dai grandi amori della sua vita (la famiglia e la piscina) per almeno tre mesi, Massimiliano ha deciso di fare scorpacciata di coccole prima della partenza.

Tra l’altro negli scorsi giorni è stato anche il compleanno di Natalia ed è stata organizzata una festa in famiglia con tanto di torta e palloncini. Per quanto riguarda il regalo? Massimiliano ha scherzato sul fatto che il regalo migliore lo farà levandosi dai piedi per tre mesi partecipando all’Isola dei Famosi!

Pare infatti che Massimiliano Rosolino sia un marito impegnativo da gestire, quasi al paro del terzo figlio che la coppia non ha ancora! In più di un’occasione infatti Natalia ha scherzato sul fatto che Massimiliano ha due figlie, ma lei ha due figlie + uno, riferendosi proprio alla personalità esuberante e da eterno ragazzino che è la cifra stilistica di Massimiliano.

Nonostante tutto però sembra che la coppia stia pensando di programmare una nuova gravidanza, nella speranza di mettere al mondo un maschietto! Di certo Massimiliano Rosolino sarà pazzo di gioia, e Natalia farà ancora più fatica del solito a contenere la sua esuberanza!