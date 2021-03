Come copiare lo stile primaverile di Valentina Ferragni: gli accessori fanno la differenza

Non solo Chiara, ma anche Valentina Ferragni detta le regole della moda. Ecco come copiare lo stile primaverile dell’influencer attraverso alcuni accessori che fanno la differenza.

Chi l’ha detto che solo la famosa Chiara Ferragni detti le regole della moda? Anche Valentina Ferragni, la minore delle tre sorelle, in fatto di outfit non scherza.

E non c’è che da prendere esempio dalla influencer, nonché imprenditrice, che ha fondato una sua linea di gioielli “Valentina Ferragni Studio” e che vanta 3,8 milioni di follower. Una cifra niente male.

E allora non ci resta che scoprire come copiare lo stile primaverile di Valentina Ferragni in particolare attraverso alcuni suoi accessori che fanno la differenza.

Per Valentina Ferragni è già primavera: ecco come copiare il suo stile

Molto spesso a rendere un look impeccabile sono proprio gli accessori. Quando sono belli e di qualità li riconosci e talvolta basta una semplice t-shirt bianca e un paio di jeans abbinata a una borsa, una scarpa o un paio d’occhiali d’effetto che subito cambia totalmente l’outfit. Qui vi avevamo anche spiegato come rendere importante un look low cost.

Prendiamo spunto da questo look frizzante di Valentina Ferragni. Un tailleur in pieno stile primaverile di Silvian heach formato dal blazer, costo 140,00 euro, e pantaloncino a vita alta al costo di 80,00 euro, tutto nella fantasia cuori.

L’influencer ha abbinato un paio di slingback rosa con laccetti alla schiava, un vero e proprio must have stagione. A marchio Gianvito Rossi le troviamo al costo di 650,00 euro.

E allora come possiamo copiare questo outfit così bello? Possiamo sostituire al sandalo rosa un modello low cost, ne abbiamo trovato uno rosa effetto satin a marchio Calliope costo 25,99 euro.

E ora vediamo un altro look totalmente da copiare molto casual ma altrettanto ricercato in ogni dettaglio.

Analizziamo i singoli capi e accessori indossati da Valentina Ferragni. Partiamo dai pantaloni: la bionda influencer indossa un paio di jeans a marchio DrDenim, costo 109,95 euro.

Il maglioncino arancione è di Falconeri in cachemere e seta costo 198,00 euro. Ai piedi invece indossa un paio di Nike Jordan verdi costo 314,00 euro.

Ma il vero must have di questo look qual è? Ma che domande! La borsa verde acceso di Bottega Veneta, costo 2500,00 euro. Una clutch modello Pouch in pelle super morbida che sarà il sogno nel cassetto di tante.

Come copiare questo outfit? Appurato che la borsa è il pezzo forte del guardaroba, ma anche il meno economico, vi siamo venute in soccorso con un modello low cost, che di certo non potrà mai equiparare la mitica pouch di Bottega Veneta, ma almeno potrete dire di avere anche voi una borsa verde brillante nel vostro guardaroba.

Il modello di Le Matilde costa solo 29,00 ed è arricchita da una catena dorata e tracollina in ecopelle regolabile.

Insomma, anche se il nostro budget è inferiore possiamo sempre trovare delle alternative pratiche e carine.

E ora non vi resta che scegliere quale outfit di Valentina Ferragni replicare.