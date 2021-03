Scopre che il fidanzato la tradisce acquistando una maglia online

Il modo in cui questa donna ha scoperto il tradimento del fidanzato è incredibile. Nascondere un tradimento è sempre più difficile.

La tecnologia odierna rende la nostra vita sempre meno privata e sempre più accessibile agli altri. Grazie alle innovazioni tecnologiche degli ultimi tempi stiamo assistendo ad una pubblicità e offerte promozionali su misura sempre più mirate in base ai bisogni che il consumatore esterna navigando in rete. La rete tiene memoria di moltissime informazioni che ci riguardano, tanto da darci la sensazione di essere continuamente monitorato e spiati. A questo si aggiungono le notifiche che forniscono ulteriori informazioni riguardo alla persona oggetto del nostro interesse.

Tenere nascosto qualcosa è sempre più difficile, incluso nascondere un tradimento. La storia che stiamo per raccontarvi oggi è davvero incredibile e questo l’ha resa virale. Una donna ha scoperto il tradimento del ragazzo grazie ad una foto di un annuncio di vendita di una maglietta.

Scopre il tradimento di lui acquistando una maglia online

Moltissime storie testimoniano i modi incredibili e assurdi nei quali le persone hanno scoperto il tradimento del partner. Recentemente vi abbiamo raccontato la storia di questa ragazza che ha scoperto il tradimento del fidanzato grazie ad un video citofono, possiamo dire che la tecnologia in questo rappresenta un valido alleato perché ci aiuta a monitorare e controllare l’altro rendendoci abili detective.

La storia che stiamo per raccontarvi in effetti è rappresentativa dell’intuito di una donna che con l’aiuto della tecnologia è riuscita a far uscire allo scoperto il tradimento del partner.

Le è stato sufficiente dare un’occhiata ad un annuncio di una maglia in vendita su Depop, la nota app che ti permette di vendere e comprare vestiti di seconda mano.

Lei stava semplicemente cercando una maglietta e mentre guardava gli annunci in vendita non ha potuto fare a meno di essere attratta da alcuni dettagli dello sfondo della foto dell’annuncio. Più guardava la foto più aveva l’impressione che la casa in cui era stata scattata la foto della maglietta fosse quella del suo fidanzato. Attanagliata dal dubbio ha scritto alla venditrice e chiacchierando del più e del meno, è riuscita a farle confessare che conosceva molto bene un ragazzo che abitava nella zona della richiedente tanto che molte delle cose da lei messe in vendita le aveva lasciate a casa di questo ragazzo consigliando all’acquirente interessata di incontrarsi li per finalizzare la compravendita dato che non si trovava lontano da casa sua. La venditrice ingenua è caduta nella trappola dell’astuta fidanzata che è riuscita a farle confermare anche che la foto era stata scattata nella camera di questo ragazzo.

Questa storia potrebbe sembrare già abbastanza assurda se terminasse qui, ma è ancora più strabiliante il seguito. Quando la fidanzata arrabbiatissima ha svelato alla venditrice che la casa di cui le parlava apparteneva al suo fidanzato, la ragazza ha avuto il coraggio di darle una risposta ancora più assurda dell’intera vicenda: “Mi spiace molto, davvero non lo sapevo. Ma sei ancora interessata al top?”.