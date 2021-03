Roger Garth, amico di Ubaldo Lanzo: “Mi sto sentendo in colpa”

Roger Garth è l’amico di Ubaldo Lanzo, protagonista dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Ecco che cosa ha detto di lui.

Roger Garth è uno degli opinionisti di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, ma negli scorsi giorni è apparso anche in un altro noto programma del piccolo schermo degli italiani. Quale? L‘Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Se pensate che Roger abbia scelto di prendere parte al programma come concorrente, beh vi sbagliate di grosso. Garth era presente durante la diretta del reality show di canale 5 per sostenere Ubaldo Lanzo, uno dei concorrenti di quest’anno nonché suo amico.

Roger, durante il corso del suo intervento nel programma di Ilary Blasi, non ha potuto fare a meno di notare le difficoltà che stava vivendo Umberto insieme a Fariba Tehrani. I due, infatti, fanno parte del team dei Parassiti e a differenza degli altri concorrenti vivono in maniera isolata e non hanno nulla in dotazione e possono utilizzare soltanto oggetti che si trovano in natura.

“Sono stato io a convincerlo ad accettare di prendere parte al programma, per questo motivo mi sto sentendo un po’ in colpa nei suoi confronti“ ha ammesso l’opinionista durante il corso della sua apparizione nel programma. “Lui non ha mai fatto nulla di materiale in vita sua. E’ una persona un po’ viziata. Ha dei domestici e fanno tutto sua madre e i suoi parenti. Quando rimane a casa mia, lascia tutto in giro” ha concluso.

Roger Garth, amico di Ubaldo Lanzo, ha parlato molto del naufrago, ma quanto ne sappiamo di lui? Ecco qualche curiosità in merito alla carriera del modello.

Roger Garth: chi è l’amico di Ubaldo Lanzo dell’Isola dei Famosi

Roger Garth è uno dei personaggi che Barbara d’Urso ospita all’interno dei suoi programmi. La sua carriera però è iniziata qualche tempo fa. Quando insieme a Britney Spears e Justin Timberlake muoveva i primi passi al The Micky Mouse Club Show, il programma americano che aveva come star giovani ragazzini alle prese con coreografie ed esibizioni canore.

La carriera di Roger prosegue anche ad Mtv Italia dove ha avuto modo di poter condurre Brand New per poi lavorare con Piero Chiambretti, dove ha avuto modo di poter conoscere Ubaldo Lanzo a Markette. Collaborando anche al Chiambretti Night.

Se all’inizio della sua carriera c’è stato il mondo del piccolo schermo, non è mancata quella sulle passerelle. Roger è un modello con una solida carriera alle spalle. Tant’è che ha sfilato per brand con Calvin Klein o anche Prada. Oltre ad indossare i vestiti degli altri, Roger ama realizzarne anche di suoi. Tant’è che ideato una sua linea di abbigliamento che prende il nome di Kinship.

Cose che non puoi fare: uscire di casa

Cose che devi fare: seguire con noi ora l’#Isola Extended Edition su Mediaset Extra!😝🌴 pic.twitter.com/BKcQ8yVzPd — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 19, 2021

Come anticipato, Roger Garth è anche uno degli opinionisti di Barbara d’Urso. Non di rado, infatti, lei lo chiama nei suoi salotti televisivi per commentare eventi che riguardano la cronaca rosa nostrana.