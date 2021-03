Vera Gemma si è rifatta? Le foto del prima e del dopo il successo

Vera Gemma si è rifatta? Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi molti si sono fatti questa domanda, ecco la verità.

Vera Gemma, reduce dall’esperienza di Pechino Express in coppia con Asia Argento, è una delle protagoniste di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La figlia d’arte è stata subito notata dal pubblico del piccolo schermo a causa del suo forte temperamento ed anche per il suo bell’aspetto. In molti però hanno dubitato che sia tutto frutto di madre natura ed hanno iniziato a chiedersi se la concorrente di Ilary Blasi, che è il timone del programma per la prima volta, abbia ricorso oppure no all’aiuto del chirurgo.

Il pubblico della rete sostiene che la concorrente sia ricorda all’aiuto del chirurgo per rifarsi le labbra e gli zigomi, facendo notare le differenze che ci sono tra le foto attuali e quelli risalenti al passato. Ovviamente i commenti del pubblico le sono arrivate all’orecchio, in quanto si parlare dei presunti ritocchini anche durante la sua partecipazione a Pechino Express, per questo motivo intervistata da Spy lei ha deciso di rompere il silenzio su tale argomento.

Vera Gemma si è rifatta? Ecco che cosa ha rivelato lei in tal proposito.

Vera Gemma Rifatta? Lei rompe il silenzio e chiarisce ogni cosa

Vera Gemma, che ha spiazzato tutti per il suo nuovo fidanzato, qualche tempo ha deciso di rompere in silenzio in merito ai suoi presunti ritocchini al viso, non confermando ne smentendo quanto il popolo della rete sospetta, ma aggiungendo che se qualora abbia deciso di rifarsi o meno sono soltanto affari suoi.

“Fatta eccezione per le punture di acido ialuronico, che posso aver fatto oppure no, non sono così rifatta come tutti insinuano“ ha esordito la figlia d’arte. “Ci tengo a precisare che ho un viso davvero molto particolare, ma poi, se anche fossi rifatta, saranno pur cavoli miei” ha proseguito Vera in merito al gossip che la vede coinvolta in prima persona. “Non riesco davvero a comprendere tutta questa passione che le persone mettono nel condannare la chirurgia plastica. Potrebbero metterla per alimentare cose più utili per l’intera umanità” ha giustamente osservato, sperando di poter placare la polemica nata sul suo conto.

Ma le voci sui suoi presunti ritocchi estetici sono di nuovo tornate a galla con la partecipazione all’Isola dei Famosi, dove il pubblico del piccolo schermo e della rete si è interrogato sulla questione e la risposta che Vera ha dato qualche tempo fa sembra essere più attuale che mai. Se ha deciso di rifarsi o meno, riguarda soltanto la sua persona e nessun altro.

Vera Gemma, super sexy, decisa e diretta… Siamo certi che non si farà mettere i piedi in testa molto facilmente! 🔥 😏#Isola 🏝️ pic.twitter.com/izVsvojxGt — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 7, 2021

Vera Gemma all’Isola dei Famosi, dopo i presunti gossip sul suo conto, farà sicuramente dimenticare questo chiacchiericcio facendo concentrare le attenzioni dei telespettatori sul suo percorso all’interno del reality show di Ilary Blasi.