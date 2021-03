Chi è Jeda, il fidanzato di Vera Gemma: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Si chiama Jeda il giovane fidanzato di Vera Gemma che il pubblico dell’Isola dei Famosi 2021 ha potuto conoscere durante la prima puntata della quindicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Di lui si sa davvero poco se non vive una storia d’amore con la figlia di Giuliano Gemma, più grande di lui di diversi anni.

N ome: Jeda

Jeda Segno Zodiacale: /

/ Età: 22 anni

22 anni Data di nascita: /

/ Luogo di nascita: /

/ Professione : manager di musica trap

: manager di musica trap Altezza: /

/ Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram Ufficiale: /

Chi è Jeda, il fidanzato di Vera Gemma

Poche informazioni e poche foto di Jeda, il fidanzato di Vera Gemma. Lui ha solo 22 anni ed è un manager di musica trap. Il loro amore è nato qualche mese fa e rende felice la figlia di Giuliano Gemma che ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi 2021 con il supporto del fidanzato.

Di lui ha parlato proprio Vera Gemma in un’intervista rilasciata a Diva e Donna prima di partire per l’Honduras. Oltre ad aver raccontato i dettagli del suo attuale rapporto con Teo Mammuccari con cui è stata fidanzata anni fa quando entrambi erano giovanissimi, Vera Gemma ha parlato anche della storia d’amore che sta vivendo con Jeda.

“Non è che sono andata a cercare un uomo più giovane, è capitato. L’amore non lo puoi decidere, controllare, quando scatta, scatta. A vent’anni, per esempio, persi la testa per un uomo molto più grande di me. A 50 anni sono innamorata di questo ragazzo che ha poco più di vent’anni. Ha avuto una vita molto difficile, è molto più grande della sua età ed è già un manager. Lavora, si dà da fare, è sveglio, è intraprendente ed è bravissimo con mio figlio Maximus di 10 anni che lo adora. Infatti ora mio figlio sta con lui e mia sorella. E’ stato bravo a diventare un punto di riferimento per mio figlio e questo non ha pari per me perchè per prima cosa devi amare mio figlio altrimenti è inutile che ti avvicini a me”, ha detto Vera Gemma a Diva e Donna.