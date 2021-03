Sandali alla schiava: ecco perché devi aggiungerli alla tua wishlist di primavera

Sdoganate da Annalisa al Festival di Sanremo i sandali alla schiava sembrano essere tornati prepotentemente di moda. Ecco perché devi aggiungerli alla tua wishlist di primavera.

E se la cantante di “Dieci” li ha indossati con disinvoltura sul palco dell’Ariston in vari colori, dal rosso al blu, anche Alessia Marcuzzi non è stata da meno, l’abbiamo vista infatti, con un paio di sandali alla schiava rosa pastello da aggiungere subito nella lista dei desideri di primavera.

Non solo, nel web anche diverse influencer si sono mostrate con questo accessorio destinato a diventare uno dei must have di stagione, vedi Chiara Nasti e la sorella Angela, e allora andiamo a scoprire perché dobbiamo averne assolutamente un paio per la primavera in arrivo.

Ecco perché dobbiamo aggiungere alla wishlist di primavera i sandali alla schiava

I sandali alla schiava che piacciano o no, sono tornati. Li abbiamo visti nelle passerelle di diversi stilisti dell’alta moda, da Blumarine a Dsquared2, passando per Luisa Spagnoli. E a sdoganarli di recente è stata proprio la cantante Annalisa che sul palco dell’Ariston li ha indossati in diversi colori.

Vestita da Blumarine, per l’appunto, l’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, che da allora ne ha fatta di strada diventando un’artista completa e molto apprezzata, al Festival di Sanremo ha debuttato con un paio di sandali intrecciati sul polpaccio di colore rosso.

Non solo, nella serata finale ha vestito un total look azzurro, sandali alla schiava compresi.

Ma la cantante ligure non è l’unica ad apprezzare questi sandali, anche Alessia Marcuzzi nel programma “Le Iene” li ha indossati in diverse occasioni, tra cui nell’ultima puntata del programma di Italia 1, di cui già vi avevamo parlato, un paio rosa pastello del brand Gianvito Rossi.

Non solo, la bionda conduttrice romana ne ha sfoggiato anche un paio a marchio Dsquared2 davvero particolari come possiamo ammirare nella foto sopra. Il modello è proprio quello indossato anche dalla venere nera, Naomi Campbell, qui sotto.

Ma se vogliamo dirla tutta, i laccetti alla schiava non li troviamo quest’anno solo nei sandali aperti, sia con il tacco, che senza tacco proprio come abbiamo visto nella collezione di Luisa Spagnoli.

Ma anche nel scarpe considerate il vero trend del momento, ovvero le slingback, di cui vi avevamo già ampiamente parlato qui.

Già, anche questa sorta di sandali con la punta chiusa e il tallone scoperto vanno molto di moda nella versione schiava.

Basti guardare la proposta di Blumarine qui sotto.

E le slingback di Elisabetta Franchi in rosa pastello, con laccetti alla schiava.

Ed ora ecco una selezione di alcuni modelli low cost che abbiamo trovato per voi. Partendo dall’alto, a sinistra troviamo un modello di Asos a 21,95 euro, color beige, scontato del 39%. In alto a destra un altro modello sempre in beige, ma ad infradito, ed è a marchio Zara, costo 55,95 euro.

Sotto a sinistra troviamo invece un paio di sandali di color rosa a firma H&M a 27,99 euro, scontati del 44%.

E infine in basso a destra ancora un modello di Asos in nero al costo di 34,99 euro.

Ancora non avete inserito nella wishlist di primavera i sandali alla schiava?