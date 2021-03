Primo flirt all’Isola dei Famosi 2021?Per il settimanale Chi ci sarebbe feeling tra Elisa Isoardi e il visconte Ferdinando Guglielmotti.

Primo flirt all’Isola dei Famosi 2021? Il reality è cominciato solo lunedì 15 marzo e tornerà in onda giovedì 18 marzo con la seconda puntata, ma stando ad un retroscena del settimanale Chi, ci sarebbe feeling tra Elisa Isoardi e il visconte Ferdinando Guglielmotti. Già durante la prima puntata della quindicesima edizione del reality, il visconte, parlando con Ilary Blasi, ha ammesso il proprio interesse per la conduttrice.

Le prime ore di permanenza sull’isola, dunque, avrebbero messo in luce un feeling tra i due concorrenti. Cosa sta accadendo, dunque, tra Elisa Isoardi e il conte Ferdinando Guglielmotti?

Feeling tra Elisa Isoardi e il visconte Ferdinando Guglielmotti all’Isola dei Famosi 2021: “Io amo la donna in maniera tantrica”

Ufficialmente single nonostante per tutta la durata di Ballando con le stelle 2020 il suo nome sia stato accostato a quello di Raimondo Todaro, suo insegnante nel programma di Milly Carlucci, Elisa Isoardi ha fatto colpo sul visconte Ferdinando Guglielmotti che, in diretta, durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 aperta dal saluto di Ilary Blasi ad Alessia Marcuzzi, ha ammesso di trovare molto interessante la conduttrice.

“Io amo la donna in maniera tantrica. Voglio dare amore per un giorno intero”, ha detto il visconte. “Persona raffinatissima però a me fa un po’ paura questa roba del tantrico… Quindi direi che abbandono qui”, è stata la risposta della Isoardi.

Il settimanale Chi ha monitorato la situazione sull’Isola notando il feeling tra la Isoardi e il visconte Ferdinando che è al televoto con Drusilla Gucci e che scoprirà il suo destino durante la seconda puntata del reality show.

Tra la conduttrice e Ferdinando, pare che la simpatia sia nata già prima di approdare sull’Isola dei Famosi 2021. Single e con tanta voglia d’innamorarsi, la Isoardi troverà in Honduras l’amore della sua vita? In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi prima di partire per l’Isola, ha parlato anche della sua voglia di maternità: “Sono pronta a tornare ad amare e sento il desiderio di diventare mamma”.

Sull’Isola, dunque, troverà davvero l’amore?