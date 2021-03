Se non abbiamo tanta voglia di cucinare e decidiamo di preparare una cena veloce ma gustosa possiamo puntare sulla piadina a ventaglio alla pizzaiola

Per una cena alternativa e veloce possiamo pensare alla piadina. Ma se non vogliamo la solita piadina prosciutto e formaggio possiamo sbizzarrire la nostra fantasia con una piadina a ventaglio alla pizzaiola.

Un piatto veloce e gustoso che conquisterà tutti. Possiamo decidere di prepararlo sia con le piadine pronte sia facendo noi stessi in casa le piadina .

Un piatto che può servire anche come svuotafrigo perché oltre a pomodoro e mozzarella possiamo anche aggiungere prosciutto,peperoni o salame piccante. Vediamo ora come preparare questa gustosa piadina

Ingredienti

2 piadine

100 g passata di pomodoro

200 g mozzarella

sale q.b.

origano q.b.

olio q.b.

Piadina alla pizzaiola per una cena veloce

Preparazione:

Per preparare la piadina ventaglio alla pizzaiola per prima cosa dobbiamo comprare una delle tante piadine che troviamo in commercio, oppure possiamo scegliere di preparare noi la piadina. Se decidiamo di farla da soli possiamo seguire questa semplice ricetta che abbiamo messo sul nostro sito

Un modo semplice e veloce che ci permetterà di rendere ancora più buono questo piatto.

Una volta che abbiamo scelto che piadina scegliere la dividiamo a metà. Nel mezzo mettiamo qualche cubetto di mozzarella e la passata di pomodoro che avremo precedentemente condito con sale, olio e origano per insaporirla.

Chiudiamo a ventaglio le estremità delle nostre piadine e farciamole con tutte. Ogni piadina ci permetterà in pratica di fare due ventagli.

Possiamo poi decidere di cuocere le nostre piadine sia in padella sia in forno oppure se vogliamo essere ancora più rapidi nel tostapane.

Se decidiamo di farla in forno mettiamole in una teglia o in una carta forno, con il forno preriscaldato a 200 gradi per almeno 15 minuti, fino a quando vedremo diventare croccante la nostra piadina

Una volta cotte non ci resta che servirle ancora calde fumanti.