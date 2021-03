Malika Ayane si piace così. I voti ai suoi look più social

Milanese, trentasei anni, canta da quando ne aveva undici. Nel 2007 entra nella Sugar Music e nel 2008 esce il suo primo album. Ha duecentomila follower su Instagram ma molti di più su Facebook e Twitter. Diamo i voti ai look di Malika Ayane.

Il suo timbro è inconfondibile ma nello stile come se la cava Malika Ayane? Diamo i voti ad alcuni dei suoi look più famosi. Iniziamo con il massimo dei voti per lei visto l’outfit dal taglio maschile firmato Armani e le décolleté con brillantini argento di Le Silla sfoggiate in una puntata di X Factor Italia del 2019. Gli orecchini sono troppo lunghi ma per il resto nulla da aggiungere. Voto: 10

Alti e bassi per Malika Ayane – ma solo nel look

Nella foto sopra si trova un mix di stili alquanto improponibile ma l’effetto “trauma” potrebbe esser dovuto anche al divano e o alla tappezzeria. Gli stivali pitonati sono già bizzarri e di conseguenza andrebbero abbinati a capi sobri in tinta unita, magari color panna o comunque nei toni della terra. Gli shorts viola intenso stanno bene insieme alla camicia fantasia con volant ma nell’insieme non ci siamo. Voto: 6

Il suo animo rock è trapela da alcune scelte di look come nella foto sopra ed in quella seguente. Rosso, fucsia, oro, pelle e borchie, basterebbe questo breve elenco per decretarne la bocciatura. E invece, ecco apparire balze, arricciature e medaglioni sul punto vita. Voto: 4

Il total look in pelle nera chiede accessori o un punto luce ma la scelta del rossetto rosso è vincente. Voto: 7

Nell’ultima immagine Malika è sul palco dell’Ariston – dove si è esibita anche Alessandra Amoroso di cui vi abbiamo parlato qui -. Lo stilista che l’ha vestita è il mitico Giorgio Armani, ecco così spiegate l’eleganza ed i tessuti pregiati. Il trucco Chanel è perfetto ma proprio non si adatta al colore dei capelli troppo finto rispetto a tutto il resto. Voto: 9

La cantautrice con il suo brano “Ti piaci così” non ha avuto il successo sperato nell’ultima edizione del Festival ma evidentemente nel titolo è racchiuso uno dei suoi punti di forza. Va detto però che quando è più naturale, oltre a sembrare più giovane, appare anche più spontanea, come traspare dal suo profilo Instagram.

Silvia Zanchi