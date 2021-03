Antonella Elia a Live Non è la d’Urso: “Non mi importa se Pietro mi tradisce”

Antonella Elia a Live Non è la d’Urso ha lasciato tutti senza parole per le sue nuove dichiarazioni su Pietro Delle Piane.

Antonella Elia, dopo l’esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, è tornata ospite da Barbara d’Urso. La showgirl non è tornata da sola negli studi di Cologno, in quanto con lei c’era anche il suo fidanzato Pietro Delle Piane.

I due, dopo un periodo in cui avevano deciso di dirsi addio dopo l’esperienza a Temptation Island, si sono ritrovati. Quanto riavvicinamento ha lasciato senza parole il pubblico del piccolo schermo, in quanto l’attore ci era andato giù pesante nei confronti della showgirl, con dichiarazioni piuttosto dure, ma nonostante tutto lei ha scelto di perdonarlo e di tornarci insieme.

Questa sera, negli studi di Live Non è la d’Urso, la coppia ha scelto di affrontare le 5 terribili sfere e tra questi hanno fatto non poche critiche al loro amore. In particolar modo hanno chiesto ad Antonella come possa perdonare Pietro, che secondo alcuni gossip l’avrebbe più volta tradita. La Elia, che di certo non le manda a dire, ha prontamente replicato, spiazzando tutti i telespettatori in diretta.

Antonella Elia ha difeso Pietro Delle Piane a Live Non è la d’Urso, affermando che non gli importa se lui l’ha tradita o meno. Ecco perché.

Live Non è la d’Urso, Antonella Elia difende Pietro Delle Piane: “Sarebbe noioso”

A Live Non è la d’Urso, Antonella Elia ci ha tenuto a chiarire agli opinionisti presenti in studio che per lei non è stato affatto un problema se il suo compagno Pietro Delle Piane l’ha tradita o meno. In quanto, se lui le fosse sempre fedele, il rapporto tra loro due sarebbe estremamente noioso e per questo motivo preferisce che lui lo ravvivi in questo modo.

Le dichiarazioni della showgirl, che di recente ha punto Dayane Mello al GF Vip, hanno stupito tutti i presenti in studio che non hanno compreso se le sue parole fossero ironiche o meno. Tant’è che le hanno consigliato di tradirlo, nel caso, a sua volta. In modo tale da equilibrare i conti.

Antonella Elia a Live Non è la d’Urso ha assolutamente bocciato questo suggerimento. In quanto ha confidato che un uomo le basta e le avanza. “Ho anche lunghi periodi di astinenza. Un uomo mi basta e mi avanza” ha commentato lei con il suo sorriso sulle labbra, continuando a difendere il suo compagno Pietro Delle Piane da chi l’accusa di prenderla in giro soltanto per avere una maggiore visibilità a livello mediatico attraverso la loro relazione.

“Sei terrificante e cattivissima”

Simona Izzo spara a zero su Antonella Elia a Live #noneladurso! Le nostre sfere sono sempre le più temibili! pic.twitter.com/g0fVWDSTyn — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 14, 2021

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, nonostante il pubblico nutra qualche sospetto sulla veridicità del loro sentimento, sono pronti a difendersi da tutto e tutti, portando avanti la loro storia d’amore e soltanto il tempo potrà dargli ragione o meno.