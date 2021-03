Barbara d’Urso si dissocia da Pietro Delle Piane: rettifica su Temptation Island

Barbara d’Urso ha fatto una rettifica in diretta su Pietro Delle Piane prendendo le distanze su quanto affermato su Temptation Island.

Barbara d’Urso, durante il corso della diretta di Live, ha avuto modo di poter ospitare Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due hanno scelto di affrontare le 5 terribili sfere. In quanto si sono ritrovati al centro della polemica in quando dopo essersi separati dopo l’esperienza a Temptation Island, dove lui ha fatto dichiarazioni davvero molto forti nei confronti della sua compagna, hanno deciso di dare una nuova chance al loro rapporto.

Durante il corso della loro ospitata, in collegamento è intervenuta Rita Della Chiesa affermando di essere molto preoccupata per Antonella, che conosce da 30 anni. In quanto è convinta che Pietro la stia prendendo in giro, poiché non ha apprezzato il suo percorso all’isola delle tentazioni. Pietro ha prontamente replicato affermando che non può prendere in considerazione il suo atteggiamento nel programma, in quanto è uno show televisivo dove recitava una parte.

La frase è stata subito bocciata dalla padrona di casa che in un secondo momento, dopo il ricordo di Stefano D’Orazio, ha fatto una precisazione su quanto dichiarato dal suo ospite durante il corso della diretta.

Barbara d’Urso, dopo aver mandato in onda il memoriale dedicato al suo amico Stefano D’Orazio e prima di intervistare in diretta il fratello di Meghan Markle, ci ha tenuto a chiarire che lei prende assolutamente le distanze su quanto affermato da Pietro Delle Piane su Temptation Island, che ha confidato di aver recitato un copione durante il corso della sua esperienza nel programma, definendolo un vero e proprio show.

“Ci tengo a dissociarmi su quanto ha dichiarato Pietro sulla sua esperienza a Temptation Island, in quanto ha detto che ha dichiarato di seguire un copione. Da quanto mi risulta, nel programma, non c’è alcun copione da seguire e mi dissocio da quanto ha affermato poco fa” ha dichiarato la padrona di casa in diretta, che poco prima ha accolto la confessione di Antonella Elia che ha spiazzato i telespettatori.

La dichiarazione di Pietro, prima della precisazione di Barbara, non era sfuggita al popolo della rete, che già si domandava se quanto affermato da lui corrispondesse alla realtà dei fatti o meno e si chiede se la produzione del programma sceglierà di intervenire o meno di fronti alle sue dichiarazioni.

