Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 13 marzo: incidente per Gemma Galgani che cade dalle scale, poi resta senza corteggiatori.

Incidente per Gemma Galgani durante la nuova registrazione di Uomini e Donne. Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, non è stata una puntata facile per la dama di Torino che, dopo essersi fatta male, è rimasta anche senza corteggiatori.

Nel corso della puntata hanno avuto spazio anche il cavaliere Alessandro che sta uscendo con Federica e i tronisti Giacomo e Samantha. Tuttavia, la maggior parte della registrazione è stata dedicata a Gemma e alle sue disavventura sentimentali. Anche la scelta di ricominciare a vedere Maurizio, a quanto pare, non ha portato alla dama di Torino ciò che cercava.

Incidente per Gemma Galgani a Uomini e Donne

La registrazione del 13 marzo di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, è cominciata con Gemma Galgani che, in un video, si dice entusiasta di poter ricominciare a vedere Maurizio. La dama e il cavaliere si sono rivisti a cena a casa di lei. Gemma che durante la sfilata femminile ha imitato Charlize Theron, entra sulle note de “Vola Vola l’Ape Maya”, ma alla fine della passerella cade.

Maria De Filippi nota che si è sbucciata le ginocchia da cui esce del sangue. Nonostante Tina Cipollari rassicuri tutti a suo modo sostenendo che Gemma sta bene, la dama viene portata fuori dallo studio per essere medicata e cambiarsi.

In studio entra Maurizio il quale racconta di aver visto Gemma, di aver commentato con lei il Festival di Sanremo e di aver concluso la serata con un bacio a stampo. Il racconto non convince Tina Cipollari e Gianni Sperti che cominciano a chiedergli se abbia provato attrazione per la dama. Infastidito dalle parole della Cipollari, Maurizio decide di abbandonare il programma. Gemma, con gli occhi lucidi, prova a trattenerlo, ma lui decide che la sua avventura a Uomini e Donne è finita.

Spazio, poi, ad Alessandro che sta uscendo con Federica con cui c’è stato un bacio. Giacomo è uscito con Olga mentre Samantha Roberto che era stato assente la scorsa settimana. Tra i due il feeling non c’è e la loro conoscenza finisce qui.