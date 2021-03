Uomini e Donne anticipazioni 10 marzo: Maria fa una domanda scomoda

Uomini e Donne oggi si concentrerà ancora una volta sui protagonisti del Trono Over e non mancherà una domanda scomoda di Maria.

Uomini e Donne ritorna sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento nuovo di zecca. Dopo la scelta di Riccardo e Roberta, che hanno scelto di abbandonare insieme il programma mettendo in scena una vera e propria scelta come quelli che vedono i protagonisti i giovani del Trono Classico, si rimane sulla sfera degli Over e questa volta è il turno di Luca.

Il cavaliere sta proseguendo la sua conoscenza non con una dama, non due, ma ben tre. Ovvero: Federica, Angela ed Elisabetta. Angela ammette di trovarsi molto bene con lui e che ci sono stati dei baci molto calorosi, ma non solo. No, non c’è stato nulla di più fisico tra loro, ma la dama ammette di essere molto presa da lui e che in lei è scattato un vero e proprio colpo di fulmine. Lo stesso non si può dire di lui, che nonostante si sia trovato bene vuole continuare a conoscere tutte le altre. Tant’è che dopo il programma ha intenzione di uscire con Elisabetta.

Maria fa una domanda scomoda ad Angela, visto che è così presa da lui, chiedendole non se le dia fastidio che Luca stia frequentando anche altre donne oltre a lei. Angela non può fare a meno di ammettere di non apprezzare più di tanto la cosa, ma che nonostante tutto rispetta la sua volontà. Tornando ad Elisabetta, tra l’altro, accetta di uscire con Luca dopo la puntata e non con Alessandro, che sta conoscendo a sua volta, e che frequenta pure Maria Tona, perché vuole vedere il primo cavaliere e nessun altro.

Anticipazioni Uomini e Donne 10 marzo: la consapevolezza di Massimiliano

Le anticipazioni di Uomini e Donne non finiscono di certo qui. Oltre ai protagonisti del Trono Over si passa a quelli del Trono Classico, in particolar modo al tronista Massimiliano. Quest’ultimo è uscito con Costanza. La conoscenza tra i due prosegue a gonfie vele. Tant’è che lui riesce ad aprirsi con lei e a raccontare il dolore provato a causa della malattia di sua sorella.

Massimiliano ammettere di essere piuttosto preso dalla ragazza. Anche se lei non rappresenta fisicamente il suo prototipo di ragazza, ma nonostante ciò è riuscito ad andare avanti. Per lui, tra l’altro, scendono altre nuove ragazze e questo momento diventa l’occasione giusta per far intervenire Vanessa. Quest’ultima gli chiede come mai ha scelto di non portarla in esterna e lui le ha confidato di aver agito in questo modo per mettersi alla prova e comprendere se avesse sentito o meno la sua mancanza. La risposta? Affermativa: Vanessa ha fatto colpo nel cuore del tronista.

Vi siete persi la scelta di Roberta e Riccardo? Cliccate subito QUI ❤👇 #UominieDonne https://t.co/7lJYsbF0XW — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 9, 2021

Uomini e Donne oggi fornirà al pubblico una puntata più tranquilla, visto che ieri si sono scatenati con la scelta di Roberta e Riccardo, che hanno abbandonato gli studi Elios di Roma in maniera definitiva.