Lady Gaga è Patrizia Reggiani nel nuovo film di Ridley Scott | FOTO

Lady Gaga torna sul grande schermo nei panni di Patrizia Reggiani. Il nuovo film di Ridley Scott vede la popstar protagonista femminile nella cronistoria del delitto di Maurizio Gucci: le prime immagini dal set.

Lady Gaga, dopo “A Star is Born” torna sul grande schermo con “House of Gucci”. Le prime immagini del film di Ridley Scott vedono la popstar al fianco dell’attore Adam Driver in quello che, a tutti gli effetti, si presenta come un thriller intenso e pieno di colpi di scena. Forte la componente storica: Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, un legame macchiato dal misfatto.

Le accuse alla donna di essere fra i mandanti dell’omicidio, la successiva condanna nel ’95, oltre a lei anche altre persone inquisite. Delitto in piena regola, sullo sfondo l’alta moda, lo sfarzo e la ricchezza. Scott cercherà di rievocare proprio questa dicotomia fra tutto e niente.

Lady Gaga è Patrizia Reggiani in “House of Gucci”

Lo scenario perfetto a Gressoney, dove sarà ricreata l’atmosfera di Saint Moritz, località in cui la coppia era solita trascorrere le vacanze invernali: la bramosia di potere, la voglia di autoaffermarsi, il cinismo di determinati risvolti. Il bianco e il nero in mezzo ai colori di una vita in cui apparentemente non mancherebbe nulla.

Patrizia Reggiani è l’archetipo dell’arrivismo e della complessità umana: Lady Gaga è chiamata ad un’altra grande prova interpretativa che potrebbe portarla sul serio nell’Olimpo delle attrici più interessanti a livello contemporaneo. La somiglianza con la Reggiani è impressionante.

Arrivano già i primi elogi dei critici per la cura del particolare e la ricerca maniacale del dettaglio: tanto nella parte femminile quanto in quella maschile. Il film rispecchierà gli opposti che finiscono per attrarsi e scoppiare nella scelleratezza: una storia che, ancora oggi, è difficile da ricostruire e affrontare. Ridley Scott sceglie di farlo con audacia e delicatezza – proprio per questo ha scelto Lady Gaga per un ruolo tanto importante quanto complesso – in quella che ha tutta l’aria di essere già una scommessa vinta.