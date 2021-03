Chiara, la fidanzata di Damiano Carrara: chi è, età, altezza, Instagram

La fidanzata di Damiano Carrara è la protagonista della cronaca rosa a causa dell’annuncio delle nozze, ma chi è lei? Conosciamola meglio.

Damiano Carrara è sempre stato molto riservato su quello che riguarda la sua vita privata, fin quando qualche tempo fa non ha annunciato pubblicamente di essersi fidanzato. O meglio: molto probabilmente la loro relazione esisteva già da qualche tempo, ma soltanto da poco ha deciso di venire allo scoperto e di presentarla a tutti i suoi fedeli sostenitori, ma non solo.

Qualche ora fa lo chef di Bake Off Italia ha annunciato di averle fatto la tanto attesa proposta di matrimonio e che lei senza indugiare gli ha risposto di sì. I fan dello chef hanno accolto positivamente la notizia datagli dal loro beniamino ma si sono immediatamente chiesti chi fosse lei, visto che si sa poco o niente sulla sua persona.

Chi è la fidanzata di Damiano Carrara è l’ultima curiosità del popolo della rete. In quanto la ragazza, forse a suo malgrado, si è ritrovata ad essere la protagonista della cronaca rosa ed ora tutti vogliono sapere di più sulla donna che ha conquistato il cuore dello scapolo d’oro per eccellenza.

Damiano Carrara: chi è la sua futura moglie Chiara

La fidanzata di Damiano Carrara, nonché sua futura moglie, si chiama Chiara. Purtroppo su di lei non si hanno molte informazioni a disposizione, se non il suo nome. Lo chef più amato della tv, come ribadito durante l’annuncio social delle sue nozze, è molto riservato ed ha cercato di proteggerla il più possibile dall’occhio indiscreto non solo delle telecamere ma di tutti i media.

Basti soltanto pensare che soltanto oggi, dopo aver annunciato il suo matrimonio, ha rivelato il nome della sua ragazza. In quanto in un primo momento si era limitato a postare una foto in cui si intravedeva la sua figura e soltanto in un secondo tempo ha mostrato tutti il suo volto. Insomma, uno step per volta. Qualche indizio in più però lo ha dato, a sua insaputa forse, Katia Follesa, con cui Damiano conduce Cake Star.

Katia ha commentato il post in cui Damiano annunciava il suo matrimonio facendo gli auguri a lui e alla sua ragazza, taggando il profilo di lei. Carrara, accortosi del commento, ha subito provveduto a rimuoverlo, ma noi abbiamo salvato il link. Anche se, è bene specificare, Chiara ha un account privato su Instagram, ma in ogni caso potete trovarlo cliccando a questo link.

Chiara, la futura moglie di Damiano Carrara, è riservatissima come lui oppure più avanti permetterà al pubblico del piccolo schermo di conoscerla un po’ di più rispetto alle scarse informazioni di cui sono a conoscenza ora? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Anche se c’è già chi sogna di vedere i due con gli abiti scelti per la cerimonia nuziale.