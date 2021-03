Damiano Carrara viene allo scoperto e annuncia: “Mi ha detto di sì!”

Damiano Carrara, lo chef ed ex scapolo d’oro più amato della tv, ha annunciato sui suoi profili social che presto sposerà la sua compagna.

Damiano Carrara è uno degli chef pasticceri più amati del piccolo schermo degli italiani. Fin dal suo debutto, nella tv nostrana si intende, su Real Time nel ruolo di giudice di Bake Off Italia ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori e non solo per le sue arti culinarie.

Lo chef ha conquistato tutti anche per la sua bellezza e simpatia, aggiudicandosi il titolo di scapolo d’oro. Fin quando, qualche tempo fa, sui suoi profili social non ha scelto di venire allo scoperto e di parlare, per la prima volta, della sua vita privata. Damiano, infatti, ha annunciato di essere felicemente fidanzato ed ora ha fatto un ulteriore passo in più ammettendo che a breve convolerà a nozze!

Damiano Carrara si sposa con Chiara, questo è il nome della fortunata, facendo impazzire gli utenti della rete.

Damiano Carrara sposa Chiara: l’annuncio social conquista il web

Damiano Carrara, come ammesso da lui stesso sui suoi profili social, non è solito parlare della sua vita privata, ma preferisce condividere con i suoi fedeli sostenitori soltanto ciò che riguarda il suo lavoro e le sue creazioni. Scegliendo di pubblicare prevalentemente contenuti che riguardano i dolci e la cucina, suggerendo spesso gustose ricette da poter replicare anche a casa.

Ora però che la sua vita sta cambiando ed ha intenzione di condividere, non tutto ovviamente, ciò che sta accadendo. In quanto insieme alla sua compagna Chiara è pronto a convolare a nozze e a mettere su famiglia. Lo chef più amato della tv le ha chiesto infatti di diventare sua moglie e lei ha ovviamente risposto di sì. Scatenando, diciamocela tutta, anche un po’ di invidia da parte dei fan di lui che vorrebbero essere al suo posto.

“Chiara mi ha detto di sì!” ha esordito lo chef anche se il gossip sul suo matrimonio girava da qualche tempo. “Sapete bene che con voi amo condividere tutti i miei traguardi: le creazioni, le gioie e tutte le scoperte che il mio lavoro mi regala. Mentre sono sempre stato abbastanza riservato su tutto quello che riguarda invece la mia sfera privata, proteggendola e lasciandola fuori dalla vita mediatica” ha proseguito.

“Ora però è arrivato il momento di far conoscere anche a voi, che dopo di tutto siete una parte di me, quello che sta accadendo nella mia vita e voglio presentarvi Chiara. Lei è la famiglia che sta crescendo con me e siamo ad un passo da uno dei momenti più belli“ ha concluso. “Dopo di tutto amare ed essere amati è una delle cose più belle che la vita possa regalarci” ha aggiunto, stupendo i suoi fedeli sostenitori che non si aspettavano una simile rivelazione da parte sua, visto che è sempre molto riservato sulla sfera privata della sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara)

Damiano Carrara e Chiara si sposano e i fan non hanno potuto fare a meno di porgere alla coppia i loro più sinceri auguri.