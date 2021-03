By

Tutti pazzi per Damiano David, il frontman dei Maneskin: il web esplode per le sue performance e per una foto pubblicata da Victoria.

Tutti pazzi per Damiano David, il frontman dei Maneskin. Insieme ai compagni Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, sul palco del Teatro Ariston, durante il Festival di Sanremo 2021, Damiano ha portato tutta la sua energia. Con il brano “Zitti e buoni”, i Maneskin hanno portato il rock a Sanremo conquistando il pubblico che, sui social, durante le varie serale del Festival, si è letteralmente scatenato.

A soli 22 anni, Damiano ha dimostrato di essere un vero animale da palcoscenico. Sfrontato, diretto, ipnotico, istrionico, carismatico, a soli 22 anni, Damiano ha mangiato il palco del Teatro Ariston. Con la musica e il rock di Zitti e buoni, i Maneskin hanno conquistato anche Vasco Rossi. Tuttavia, a mandare in tilt i social è anche una foto di Damiano pubblicata dalla bassista Victoria.

Il video di Damiano dei Maneskin che ha fatto impazzire i social

A mandare in tilt i social è il video che vedete qui in alto e che è stato pubblicato sul profilo Instagram personale da Victoria De Angelis, la bassista del gruppo. La foto di Damiano come lo vedete nel video ha invaso il web con i fans che si sono letteralmente scatenati con una serie di tweet.

Dio benedica il giorno in cui i genitori di Damiano David hanno deciso di scopare #Maneskin #Sanrem2021 pic.twitter.com/f2ETdIqxpf — ~Giuls~I Don’t Know :)~✌🏻 (@dontfellinlove_) March 7, 2021

Dopo aver conquistato la popolarità nel 2017 partecipando a X Factor, i Maneskin hanno fatto esplodere i social con le loro esibizioni sempre perfette sia dal punto di vista musicale che scenegrafico. A soli vent’anni, i Maneskin sono un mix di talento puro e genuino come ha sottolineato anche Vasco Rossi che ha fatto il tifo per loro.