Cinnamon Rolls: gustosi, leggeri e al profumo di cocco

I Cinnamon Rolls in una versione davvero unica, al profumo di cocco. Perfetti da gustare per colazione e merenda, leggeri e semplici e veloci da preparare.

Siete tra coloro amano perdutamente i Cinnamon Rolls? Se la risposta è sì, non potrete assolutamente perdere questa gustosa ed originale ricetta per prepararli al profumo di cocco!

Un dolce sfizioso, dal gusto avvolgente che affonda le sue radici nella tradizione svedese ma che è stato reso celebre dagli Stati Uniti dove hanno preso il nome caratteristico Cinnamon rolls. Ciò che rende caratteristico questo dolcetto è la presenza della glassa a base di zucchero e cannella che li rende irresistibili. Scopriamoli in una piacevole variante profumata al cocco.

Cinnamon Rolls: gli ingredienti e la ricetta

La ricetta dei Cinnamon Rolls profumati al cocco, nasce dalla collaborazione di due food blogger little_fitenss_page e elena_fitfood che hanno condiviso la loro ricetta con tutti i loro followers.

Gli ingredienti

-220 grammi di farine manitoba

-150 grammi di farina 00

-4 grammi di lievito di birra disidratato

-70 ml. di latte di soia

-70 ml. di acqua

-30 grammi di zucchero di canna

-1 uovo

-40 ml di olio di semi

-un pizzico di sale

Per la farcitura

-35 grammi di olio di cocco

-40 grammi di zucchero di canna

-cannella quanto basta

Procedimento

In una terrina versare l’uovo, l’acqua, il sale e sbattere tutto con una frusta manuale. A questo punto aggiungere l’olio di semi ed il latte continuando a miscelare per ottenere un composto omogeneo.

Miscelare le due farine e aggiungervi lo zucchero ed il lievito disidratato. Questo composto di ingredienti secchi, andrà amalgamato agli ingredienti liquidi utilizzando la frusta inizialmente e quando il composto di farà più omogeneo con la spatola in silicone prima di trasferire l’impasto sul piano per lavorarlo con le mani.

L’impasto andrà lavorato fino ad ottenere un panetto omogeneo e compatto, di tanto in tanto si potrà aggiungere della farina. A questo punto l’impasto andrà messo a lievitare in una ciotola oliata in un posto asciutto e caldo per circa un’ora.

Dopo la fase di lievitazione l’impasto dovrà essere steso sul piano di lavoro che dovrà essere cosparso di farina e dall’impasto dovrà essere ricavato un rettangolo abbastanza grande.

Ora bisognerà pensare alla farcitura miscelando olio di cocco, zucchero di canna e cannella in polvere per poi spennellarlo sul rettangolo di pasta fino ai bordi. Arrotolare l’impasto dalla parte più larga ottenendo un salsicciotto che dovrà essere tagliato a fette.

Le fette dovranno essere adagiate su una teglia foderata di carta da forno e dovranno essere lasciate a lievitare per un’altra ora. Dopo la seconda lievitazione i Cinnamon rolls saranno pronti per la cottura in forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti. Potranno essere serviti con il topping di accompagnamento con la crema al cocco.

