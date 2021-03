Vasco Rossi scrive ai Maneskin prima della finale del Festival di Sanremo 2021: “Fantastici”. La band ringrazia e risponde: “Un onore”.

Vasco Rossi è tra i fan dei Maneskin, la band che sul palco del Teatro Ariston ha portato il rock. In gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano potente “Zitti e buoni”, la band incassa i complimenti del più grande rocker italiano che, poco prima della finalissima, sul proprio profilo Instagram, pubblica il video di una loro esibizione sul palco dell’Ariston esprimendo tutta la sua stima per i quattro giovani artisti.

Ai complimenti di Vasco, i Maneskin hanno risposto ringraziandolo per l’ammirazione ha nei loro confronti.

Vasco Rossi: “Maneskin fantastici”. La band: “Sei leggenda”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)

“Fantastici Maneskin”, ha scritto Vasco. “Parla la gente purtroppo. Parla

non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla che qui mi manca l’aria. Parla

la gente purtroppo. Parla non sa di che cazzo parla”, ha aggiunto trascrivendo una parte del testo del brano “Zitti e buoni”. La risposta dei Maneskin è arrivata puntuale. “Grazie. E’ un onore. Sei leggenda”, ha scritto la band pubblicando tra le proprie storie il post di Vasco.

“È arrivato il momento che al festival di Sanremo vinca finalmente una canzone rock”, “Per me sono loro i vincitori, rock puro. Grande Vasco Rossi ti adoro”, “Veramente una bombaaaa!!!! Musica e testo”, “Li vogliamo vincitori”, scrivono gli utenti sotto il post di Vasco.



A tifare per i Maneskin è anche Piero Pelù che, nel 2020, ha partecipato per la prima volta con il brano “Gigante”. “Stasera all’Ariston il rock può salite molto in alto e lasciare un segno anche per il futuro grazie al vostro sostegno di oggi. Televotate i Maneskin”, ha scritto Piero Pelù ricevendo i ringraziamenti della band per il sostegno. Dopo il voto della giuria demoscopica, dell’orchestra e della sala stampa, durante la finale vota il pubblico con il televoto.

Nella classifica generale provvisoria, dopo la quarta serata, i Maneskin sono quinti alle spalle di Ermal Meta che ha ricevuto il messaggio dell’amico Fabrizio Moro, Willie Peyote, Arisa e Annalisa. Con il televoto, però, tutto può cambiare.