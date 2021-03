Sanremo 2021, guida alle scommesse: le principali agenzie che operano in Italia hanno già aperto le quote. E possiamo giocare davvero su tutto

Ultimo giorno di quote e di scommesse per il Festival di Sanremo 2021. La giocata più semplice, anche quella più logica, è quella sul nome secco del vincitore. Ci sono 26 Campioni in gara, molti dei quali alla loro prima esperienza sul palco dell’Ariston anche se non mancano i veterani (soprattutto donne). C’è però un riconoscimento al quale tengono in molti: è possibile anche scommettere sul Premio della Critica.

Le scommesse sono aperte su tutto, a partire dal nome del vincitore, sia quello (lo diciamo al maschile per comodità) dei Campioni che quello delle Nuove Proposte. Per questo sono già disponibili le quote per il vincitore di Sanremo 2021, ma anche quelle per il podio completo con i tre nomi diversi. Ma allo stesso modo potremo scommettere anche sull’ultimo classificato. Per chi ci arriva, una sconfitta. Per noi, la possibilità di una vittoria.

Pensate che sia finita qui? E invece no, perché allo stesso modo è possibile giocare sul nome che vince per la prima volta il Festival di Sanremo, ma anche scommettere su una categoria specifica. Pensate che vincerà un uomo, una donna o un gruppo? Ecco, potete giocarlo.

In fondo abbiamo tenuto le due scommesse più curiose, ma ci sono agenzie che tengono aperte quote anche per queste. Una è legata al regolamento: potete giocarvi la possibile squalifica o meno di un cantante o un gruppo, come era successo al Festival di Sanremo 2020 con Bugo e Morgan.

Sanremo 2021, come orientarsi nelle scommesse sui possibili vincitori delle categorie

Difficile districarsi in mezzo alle quote che le varie agenzie assegnano per le scommesse del vincitore. Gli scommettitori dovranno affidarsi al loro gusto personale e a quello che hanno ascoltato nelle prime quattro serate del Festival 2021.

Secondo le quotazioni aggiornate ad oggi, la quota più bassa è per Ermal Meta, offerto tra 2.75 e 3. A seguire la vera sorpresa emergente, Willie Peyote quotato a 6, con Annalisa tra 7 e 7.50.

Discorso aperto, almeno per il podio, anche per altri: Colapesce e Dimartino viaggiano sulle stesse quotazioni di Annalisa, insieme anche ai Maneskin. Appena sotto, quotata a 9, c’è Arisa, poi Irama oltre a Francesca Michielin e Fedez a 12. Oltre quota 30 invece Madame, Malika Ayane, La Rappresentante di Lista e Lo Stato Sociale 33. Per l’ultimo posto invece se la giocano Random e Bugo.

Alla fine della quarta e penultima serata del Festival di Sanremo 2021, questa era la classifica generale dei primi dieci:

1 Ermal Meta

2 Willie Peyote

3 Arisa

4 Annalisa

5 Maneskin

6 Irama

7 La rappresentante di lista

8 Colapesce Dimartino

9 Malika Ayane

10 Noemi

