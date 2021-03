Chi ha inventato l’ombrello non l’ha fatto per proteggersi dalla pioggia

Ti sei mai chiesto a chi dobbiamo la geniale invenzione dell’ombrello e come, quando e perché ha avuto questo lampo di genio?

Chi avrà inventato l’ombrello? e se non gli serviva per ripararsi dalla pioggia a cosa gli serviva? Scopri tutti i segreti legati all’origine dell’ombrello in questo articolo.

Ombrello, origini di questa grandiosa invenzione

Quando pensiamo all’ombrello la prima cosa che ci viene in mente è la pioggia. Questo strumento è infatti indispensabile per proteggerci dalle intemperie e oggi non possiamo immaginare di non averne uno nello zaino o in macchina o nella borsa. Eppure l’ombrello non è nato per proteggere dalla pioggia ma per proteggere dal sole.

Sembra che i primi ombrelli siano stai avvistati già nel XII secolo a.C. Il primo popolo avvistato con ombrelli in mano è stato quello dei cinesi nel XII secolo a.C. A seguire gli Egizi e Babilonesi, anch’essi lo usavano per ripararsi dai caldi raggi solari.

L’ombrello nel tempo è divenuto un segno distintivo, una questione di stile, serviva per distinguersi ed era un accessorio esclusivo dei nobili.

Nell’Ottocento l’ombrello parasole ha iniziato a ritagliarsi un posto di privilegio anche nel settore della moda, accompagnato da ampi e vistosi cappelli e da una borsa in tinta, l’ombrello si è aggiudicato il premio per simbolo dell’emancipazione.

Il suo utilizzo era inscindibile da passeggiate all’aperto per una donna che doveva ad ogni costo preservare il suo candore poiché l’abbronzatura era sinonimo di lavoro nei campi e quindi di non nobiltà.

Il primo ombrello utilizzato per proteggersi dal sole è comparso in età romana, in Italia ha fatto il suo ingresso per la prima volta alla fine del Cinquecento.