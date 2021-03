Gaia Gozzi afona al Festival di Sanremo: “Sono contenta di essermi esibita”

Gaia Gozzi si è esibita con il sorriso al Festival di Sanremo, ma ha avuto non pochi problemi dietro le quinte del programma.

Gaia Gozzi ieri sera sul palco dell’Ariston si è esibita con il sorriso, ballando per tutta la durata del pezzo, sulle note del suo nuovo brano Cuore Amaro. Il pubblico del piccolo schermo ha apprezzato e non poco la sua performance, trovandola a dir poco travolgente, ma purtroppo nonostante l’egregia performance realizzata non è a conoscenza di quanto è accaduto dietro le quinte del Festival di Sanremo 2021.

Gaia Gozzi è afona a Sanremo. La cantante, fino a poco prima di salire sul palco, non riusciva nemmeno a parlare ed è stata costretta a sottoporsi ad alcune flebo per poi ritrovare la forza, a livello vocali, di potersi esibire, ma nonostante le difficoltà, e la giovane età, è riuscita a dominare quel palco come nessun altro e poco dopo la performance ha deciso di rompere il silenzio sul suo profilo Instagram.

Festival di Sanremo, Gaia Gozzi rompe il silenzio: le prime parole sui social

Dopo la performance al Festival di Sanremo 2021, Gaia Gozzi ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram ringraziando tutte quelle persone che non stanno facendo altro che supportarla in questo percorso e non solo.

“Sono davvero felice di essere riuscita ad esibirmi e per questo motivo ci tenevo a ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutata oggi, ma anche sempre e grazie a tutti quelli che mi hanno capita e che credono in me“ ha esordito la cantante, che in quest’avventura è stata seguita anche dal suo compagno.

“Grazie a chi sa tutto ciò che faccio e lo faccio col cuore e con tutta la passione che metto da sempre e che ogni giorno lavoro su me stessa per poter essere la versione più autentica possibile a prescindere dal palco in cui non mi trovi. Al di là di ogni contesto in cui mi io mi ritrovi. Vi voglio bene, sempre” ha concluso.

Gaia Gozzi a Sanremo è riuscita ancora una volta a stupire il suo fedele pubblico e siamo sicuri che stasera, nonostante le difficoltà, riuscirà a portare in scena un’altra bellissima performance.