Daniele Dezi Orang3, fidanzato Gaia Gozzi: “Ho conosciuto persone che …”

Daniele Dezi Orang3 è un noto produttore e il fidanzato di Gaia Gozzi, che parteciperà per la prima volta al Festival di Sanremo.

Daniele Dezi, in arte Organ3, è famoso produttore musicale, ma anche un bassista ed un autore. E’ noto al grande pubblico non solo per le sue qualità artistiche, in quanto ha collaborando con gli artisti più amati del momento come Achille Lauro, ma anche perché di recente è stato uno dei protagonisti della cronaca rosa a causa della sua presunta relazione con Gaia Gozzi, vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi che quest’anno prenderà parte per la prima volta al Festival di Sanremo 2021.

Chi è Daniele Dezi Orang3: il fidanzato di Gaia Gozzi

Daniele Dezi, attualmente, fa parte del duo Frenetik e Orang3 ed è padre di una bambina, Ella, di 7 anni. Come anticipato, l’artista sembrerebbe essere il compagno di Gaia Gozzi, ultima vincitrice di Amici di Maria De Filippi e che quest’anno ha deciso di provare la scalata verso l’Ariston, partecipando all’edizione 2021 del Festival di Sanremo, cambiando per l’occasione anche il proprio look.

I due non hanno mai confermato di avere una relazione, sono entrambi riservatissimi, ma il tutto è nato quando durante la partecipazione di lei ad Amici Speciali, si è parlato di un interesse da parte di Alberto Urso nei suoi confronti. Maria De Filippi, dopo aver ironizzato, ci ha tenuto a precisare che lei si stava limitando a scherzare. In quanto in studio c’era qualcuno di speciale per Gaia e in quel momento tra i pochi presenti, a causa della pandemia, c’era proprio Organg3.

A confermare quest’ipotesi sembrerebbero esserci anche alcuni commenti che si sarebbero scambiati sui rispettivi profili social. In quanto lui le avrebbe scritto la parola “Brilli“, con tanto di cuore arancione, sotto al suo post, e lei avrebbe risposto con “Ily“, I love you, sempre accompagnato con cuore. Nonostante sia molto riservato, sul suo profilo Instagram è particolarmente attivo ed oltre a condividere i suoi nuovi progetti nel campo musicale, è solito anche lanciare messaggi positivi per i suoi fedeli sostenitori, come questo comparso qualche settimana in cui li invitava a non abbattersi perché la perfezione non esiste. Eccone un estratto:

“Devi ricordarti che tutti quanti noi al mattino ci svegliamo gonfi di sonno e che dietro ogni foto da copertina alle spalle c’è un po’ di trucco ed un fotografo bravo nel suo lavoro. Dietro a tutti i vestiti belli che vedi indossare al tuo artista preferito, c’è uno sponsor che glieli regala nella speranza che tu li compra. Tutti noi sudiamo e tutti siamo nati dalle pance delle nostri madri uscendone dove noi sappiamo e qualche brutta figura a scuola l’abbiamo fatta tutti quanti. L’aspetto fisico conte, ma fino ad un certo punto perché ho conosciuto persone normalissime che con la loro intelligenza hanno fatto innamorare tantissime persone. E’ importante che tu ricorda che va bene essere normale ed è importante che alzare gli occhi dal proprio telefono e sorridere chi c’è al proprio fianco”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ORANG3 (@orang3fsu)

Daniele Dezi è sicuramente uno degli artisti più interessanti del panorama nostrano, che oltre al talento c’è anche una forte personalità e il buon senso nel voler dare un buon esempio.