Barbara Palombelli si commuove a Sanremo: il ricordo di suo padre

Barbara Palombelli, ospite speciale di questa sera al Festival di Sanremo, si è commossa ricordando suo padre.

Barbara Palombelli è stata scelta da Amadeus durante il corso di questa sera per accompagnarlo al Festival di Sanremo. La giornalista, e conduttrice, tra un’esibizione e l’altra dei cantanti in gara, ha portato in scena un bellissimo monologo, lanciando un messaggio a tutte le donne, e non solo, che stanno combattendo per fare quadrare le cose in questo difficile periodo di pandemia.

Durante il suo discorso, Barbara non è riuscita a non emozionarsi ripercorrendo alcune delle più importanti tappe della sua vita. In particolare quando è entrata a far parte, da giovane, del team de Il Corriere della sera. La conduttrice ha ricordato quel momento, rivelando un doloroso retroscena che non aveva mai raccontato prima d’ora al pubblico del piccolo schermo.

Barbara Palombelli si è commossa al Festival di Sanremo ricordando il dolore provato quando suo padre, purtroppo, non era più con lei a condividere i suoi successi.

Festival di Sanremo: Barbara Palombelli si commuove ricordando il padre

Al Festival di Sanremo, Barbara Palombelli ha ricordato di quando il direttore de Il Corriere della sera la chiamò per collaborare con lui nella sua testata. Questo era uno degli eventi che segnava la cultura nel nostro paese, in quanto la giornalista è stata la prima donna all’interno della testata ad occuparsi di politica. Un traguardo importante della sua vita che purtroppo non ha potuto condividere con suo padre.

“Mi chiamò per lavorare con lui, era un evento importante. Nessuna donna aveva scritto di politica lì, ero la prima, ma mio padre non c’era con me. C’erano tutti i suoi amici che mi conoscevano e ci conoscevano” ha confidato con gli occhi lucidi, ricordando quel momento così impresso nella sua mente, riportandole in mente il ricordo di uno degli uomini che più ha amato nella sua vita: suo padre.

Il gesto di Barbara Palombelli a Sanremo non è passato inosservato di fronte agli occhi del pubblico del piccolo schermo che non ha potuto fare a meno di emozionarsi insieme a lei in quel amaro e al tempo stesso ricordo della sua vita.

Ma purtroppo lo show deve andare avanti e Barbara, come soltanto lei sa fare, si è subito ripresa per portare avanti il suo monologo. Monologo entrato in scena dopo la straordinaria performance di Achille Lauro con Boss Doms e Fiorello.