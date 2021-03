Achille Lauro bacia Boss Doms e canta con Fiorello a Sanremo: web in delirio

By

Achille Lauro questa sera ha mandato in estasi il pubblico di Sanremo con la sua esibizione con Fiorello e Boss Doms.

Achille Lauro è stato scelto da Amadeus per far parte del cast del Festival di Sanremo 2021. Ogni sera, proprio come lo scorso anno ha fatto Tiziano Ferro, Achille presenterà un quadro diverso, lanciando al pubblico del piccolo schermo uno specifico messaggio, rendendo omaggio anche ai più grandi artisti nostrani e nazionali.

Se ieri sera si è esibito con Emma Marrone con Penelope, prendendo le sembianze di una statua, questa sera è riuscito in una missione quasi impossibile: quella di portare Fiorello nel suo bellissimo mondo, aggiungendo anche un ritorno inaspettato, quello di Boss Doms con cui si era separato artisticamente.

Il cantante è sceso le scale dell’Ariston con Doms nei panni di una sposa, a cui ha tolto il velo e ha dato un bacio per poi iniziare a cantare il brano presentato durante la scorsa edizione, Me ne Frego, ma non solo. Come anticipato, ha trasportato Fiorello nel suo mondo, duettando sulle note di Rolls Royce.

Achille Lauro ha mandato in estasi il pubblico di Sanremo, portando in scena uno spettacolo completamente nuovo e fuori dagli schemi rispetto a quello a cui i telespettatori erano abituati, confermandosi ancora una volta uno dei migliori artisti del nostro paese.

Achille Lauro manda in estasi il pubblico di Sanremo: solo applausi dal web

Achille Lauro ha mandato ancora una volta in tilt i telespettatori, portando l’ennesima esibizione ricca di originalità e talento insieme a Doms Boss e Fiorello.

Il popolo della rete, come potete notare da alcuni dei più significativi messaggi pubblicati su Twitter dagli, è rimasto senza parole, in senso positivo, affermando che l’artista si è rivelato essere una vera e propria rivoluzione per la musica italiana.

ma voi vi rendete conto che qua si sta veramente facendo una rivoluzione? stiamo andando contro i canoni della società.

il fatto che achille stia cantando ogni sera e che fiorello abbia cantanto con lui con il rossetto addosso è una cosa GIGANTE #Sanremo2021 pic.twitter.com/qsQWKPHQ0O — YNNA ⎊ justiceforjohnnydepp (@ynnaeativ) March 5, 2021

il bis del limone supremo tra achille lauro e boss doms senza ultracinquantenni in prima fila a cui far scoppiare le coronarie capite che cosa abbiamo perso quest’anno.#Sanremo2021 pic.twitter.com/TMOuGoaxN9 — venere di twitta (@sonolaferaz) March 5, 2021

Dio benedica chi è.

Dio benedica chi gode.

Dio benedica gli incompresi.

Dio benedica chi se ne frega. Achille Lauro, sei fenomenale.#Sanremo21 #Sanremo2021 pic.twitter.com/XM8SeoQrfc — Dio benedica chi se ne frega. (@tommizeta_) March 5, 2021

Fiorello con una finta corona di spine che canta Rolls Royce, Achille che si rotola sul palco, Boss Doms a fare caciara a caso dietro, non so cosa dire se non GRAZIE #Sanremo2021 — 💐 Eli 💐 (@eliscrivecose) March 5, 2021

ACHILLE LAURO E BOSS DOMS IN PRIMA SERATA FANNO SCHIATTARE I BOOMER UNO AD UNO (DI NUOVO) 5 MARZO 2021, IO C’ERO. #Sanremo2021pic.twitter.com/QoblEILSeu — ❄️Milkovich in the north (@jbowerslaugh) March 5, 2021

Achille Lauro a Sanremo 2021 si è confermato essere l’unica certezza di cui il pubblico ha bisogno. Talento, voglia di stupire ed esibizioni che arrivano dritte al cuore, lanciando un messaggio ben preciso a chi ascolta. Nulla sembra essere lasciato al caso.