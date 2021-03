Ecco come fare per capire se siamo fatti l’uno per l’altro

Tu e il tuo partner siete davvero fatti l’uno per l’altro? Esiste un modo semplicissimo per capirlo. Scopri se hai trovato la metà della tua mela.

Una storia d’amore inizia sempre con grandi aspettative ed entusiasmo, in realtà starà al tempo confermare se la nostra storia ha tutti i requisiti o meno per durare negli anni. Se vuoi sapere se siete destinati a stare insieme per sempre dovrai semplicemente capire se siete compatibili. Scopri come fare a capire se siete fatti l’uno per l’altro.

Siete fatti l’uno per l’altro e starete insieme per sempre? Ecco come scoprirlo

Sono molti i matrimoni che finiscono con un divorzio e il motivo è semplice: le coppie non investono abbastanza nella loro relazione. L’amore ha bisogno di essere alimentato e nutrito, solo così durerà per sempre, proprio come un fiore appassisce senza acqua, la fiamma dell’amore si spegne senza legna.

Questo spunto di riflessione è il tema centrale del libro: Otto appuntamenti: conversazioni essenziali per una relazione di successo, scritto dal dottor John Gottman e sua moglie.

Fatta questa premessa, vorremo porre la tua attenzione su un altro aspetto significativo derivante da questo investimento: hai tutto da guadagnare, in primis di aver investito il tuo tempo e i tuoi sforzi in una relazione duratura, appagante e forte.

Ma quali sono i requisiti che vi rendono una coppia con un gran potenziale?

Secondo gli autori sopra citati, esperti di relazioni di coppia da oltre 40 anni, le coppie felici e che si amano da molto tempo, condividono alcuni segreti:

Collezionano bei momenti:

Mai dimenticare o sottovalutare quanto sia provvidenziale, raro e prezioso avere qualcuno al proprio fianco con il quale si sta bene. Ogni giorno pensa ad uno dei tanti motivi per il quale hai scelto lui come compagno di vita e annotalo su un quaderno. Di tanto in tanto rafforza il tuo amore rileggendo il quaderno e ricordando tutte le ragioni per le quali lo ami e per le quali lui è così importante.

Sono uniti:

La parola d’ordine per queste coppie è “Fronte unito”. Non importa quanto siano diversi, hanno sempre un’entità comune, sottolineano la loro unità, la loro complicità, la loro capacità di comprendersi. Queste coppie le sentirai parlare sempre usando il NOI, quasi mai diranno IO. Questa unità si apprende attraverso la comunicazione. Si impara a capire l’altro, ad essere complici e ad arricchire gli screzi con un pizzico di umorismo, quanto basta per trasformare un conflitto in una conversazione produttiva.

Se desideri investire nella tua relazione a lungo termine, gli autori del libro consigliano di affrontare otto temi importanti, che sono anche tappe indispensabili per un rapporto basato su solide fondamenta:

Consolidare fiducia e impegno

Questi due valori sono indispensabili in ogni sana relazione d’amore. Riflettete su cosa potete fare per rafforzare il senso di fiducia e il vostro impegno reciproco. Focalizzate il concetto di fiducia per l’altro, come la considera e cosa si aspetta da voi.

Gestire i conflitti

Nessun rapporto è indenne ai litigi e ai confronti, tutti litighiamo. Non possiamo evitarli ma possiamo gestirli imparando a agire meglio in futuro. Cercate inoltre di trovare il vostro modo migliore per riconciliarvi e di trovare un accordo comune.

Migliorare l’ intimità

8 cose dimostrano che fare l’amore è il cemento di una coppia, un’ottimo motivo per investire molto sulla vostra reciproca soddisfazione sessuale. Chiedetevi se l’altro sia soddisfatto e cosa potrebbe renderlo più appagato in questo senso, comunicate e la vostra passione ne gioverà.

Essere una famiglia

La famiglia è un concetto ampio, essere famiglia significa includere altri, oltre a voi due: bambini, animali, amici o parenti. Cercate di rendere la famiglia un bel luogo nel quale vivere e una fonte di grande soddisfazione.

Gestire lavoro e denaro

Principalmente dovete cercare di capire cosa significa avere abbastanza soldi per ognuno di voi. Quanti soldi vi bastano per vivere degnamente, quali timori economici avete, in quale modo potete sentirvi rassicurati.

Divertirsi insieme

“Il gioco è gioia”, ricordano gli autori. fate le cose che vi diverte fare, fate insieme tutte le avventure che volete vivere. Se non vi divertite abbastanza chiedetevi cosa potreste fare per incrementare il vostro livello di divertimento, feste, viaggi, cene…

Sviluppare se stessi e la propria spiritualità

Interrogatevi a proposito dei vostri obiettivi di vita e su come raggiungerli in modo da sentirvi appagati e questa soddisfazione migliorerà il vostro umore e questo si ripercuoterà positivamente sul vostro rapporto.

Non rinunciare mai ai sogni

Mai nascondere o accantonare i tuoi sogni, fai in modo che anche lui li conosca bene, resta connesso con l’altro mentre sogni e fai in modo che lui faccia lo stesso. Aiutatevi reciprocamente a realizzare tutti i vostri sogni.

Tutti questi 8 elementi si possono racchiudere in un unico grande obiettivo: sostenersi a vicenda in ogni momento. Il sostegno si avverte e si manifesta nel momento in cui vi mettete nei panni dell’altro e lo comprendete invece di giudicarlo, quando vi sforzate di capire, e quando fate di tutto per alleviare le sue sofferenze. Siate affettuosi e riceverete affetto, mostratevi teneri e premurosi, abbiamo tutti bisogno di sentirci coccolati.

Non smettete mai di immaginare il vostro futuro insieme, questo è fondamentale, insieme passo passo e vi ritroverete a ricordare gli anni di una vita intera passati insieme.