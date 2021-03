Vincitore Sanremo 2021 Nuove proposte, chi è? I grandi favoriti sono Gaudiano e Davide Shorty, ma non si escludono sorprese.

AGGIORNAMENTO – Il vincitore della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo è Gaudiano. Al secondo posto c’è Davide Shorty, terzo è Folcast e quarto Wrongonyou

Chi è il vincitore della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2021? A contendersi il titolo sono Davide Shorty con “Regina”, Wrongonyou con il brano Lezioni di volo, Folcast con il brano Scopriti, Gaudiano con la canzone Polvere da sparo. I quattro artisti hanno conquistato la finalissima durante la prima e la seconda serata di Sanremo 2021.

A decretare il vincitore della categoria Nuove proposte è la giuria demoscopica, la sala stampa e il televoto mentre a proclamare il vincitore che succede a Leonardo Gassmann, vincitore nella scorsa edizione del Festival di Sanremo è la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi.

Vincitore Sanremo 2021 Nuove Proposte: chi sono i finalisti

Davide Shorty ha conquistato la finalissima delle Nuove Proposte del 71esimo Festival di Sanremo con il brano “Regina”. Ha già calcato importanti palchi come quello di X Factor nel 2015 conquistando il terzo posto con la squadra di Elio. Davide Shorty è uno dei grandi favoriti e la sua vittoria, dai bookmakers, è quotato a 3,00.

Il secondo finalista è Daniele Folcarelli, in arte Folcast. E’ in gara con il brano “Scoprimi” scritta due anni fa in un momento particolare dell’artista che, in quel periodo, pensava di non avere più energia.

Il terzo finalista delle Nuove proposte di Sanremo 2021 è Gaudiano, nome d’arte di Luca Gaudiano che sul palco del Teatro Ariston ha portato il brano “Polvere da sparo”scritta dopo la morte del padre a cui era profondamente legato. Insieme a Davide Shorty, è considerato il favorito per la vittoria, quotata a 3,75.

Il quarto finalista è Marco Zitelli, in arte Wrongonyou, in arte con la canzone “Lezioni di volo”, scritta durante il lookdown e che racconta il desiderio di libertà artistica e non solo del cantautore.