Elodie e il gesto di Marracash che stupisce tutti: l’amore trionfa

Elodie sorpresa dal gesto del fidanzato Marracash che la spiazza dopo l’avventura sul palco del Festival di Sanremo 2021, video.

Gesto d’amore di Marracash per Elodie che, dopo l’avventura sul palco del Festival di Sanremo 2021 come primadonna della seconda serata, è tornata a casa dove è stata accolta dal fidanzato che l’ha omaggiata con un enorme bouquet di rose rosse.

A rendere pubblico il regalo ricevuto dal fidanzato è stata la stessa Elodie che, tra le storie di Instagram, ha pubblicato un breve video con cui ha ringraziato Marracash mostrando ai fans le rose rosse che ha trovato in casa.

Elodie e Marracash sempre più innamorati: la coppia fa impazzire i fan

Elodie e Marracash non amano parlare della propria vita privata. Entrambi preferiscono rendere pubblica la parte relativa al loro rapporto. Tuttavia, reduce dalla straordinaria avventura sul palco del Festival di Sanremo 2021 che ha calcato da conduttrice e performer e non da cantante in gara conquistando tutti, Elodie ha condiviso con i propri fans il gesto d’amore di Marracash.

Il fidanzatodi Elodie che aveva chiamato in diretta Fiorello ha accolto a casa la compagna omaggiandola con delle rose rosse. “Grazie amore” afferma la cantante emozionata nel video in cui mostra l’enorme omaggio floreale ricevuto dal compagno.

La storia tra i due artisti procede così a gonfie vele. I due stanno insieme da diverso tempo. Galeotta è stata la collaborazione musicale sul brano “Margarita”. Un amore che è cresciuto giorno dopo giorno conquistando i fans di entrambi che, oggi, amano sempre di più la coppia.

“E’ successo tutto per caso. L’etichetta mi aveva proposto questo duetto, lo abbiamo inciso e ci siamo conosciuti sul set del video. – ha raccontato la cantante nel 2019 a Vanity Fair – Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista. Ma tutto questo è successo come ultimo step di una serie di piccoli passi verso la rinascita”.

Un amore che ha travolto totalmente Elodie che, sempre a Vanity Fair, qualche tempo fa, ha raccontato: “Sono una che controlla tutto, ma con lui non riesco a essere distaccata. Tutti abbiamo dei metodi, quel mezzo incantesimo che serve a vendere la parte più bella di noi. Con lui non c’è stato, discutiamo, ci sfidiamo, siamo già consapevoli dei nostri difetti. È una cosa onesta, viscerale”.