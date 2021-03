Cristina Chiabotto in dolce attesa: svelato il nome della bambina

Ormai ci siamo, Cristina Chiabotto attende solo il momento propizio. L’ex Miss Italia dovrebbe partorire a maggio: la modella svela un dettaglio importante sulla gravidanza.

Cristina Chiabotto rompe gli indugi in attesa di rompere le acque. L’ex Miss Italia è in dolce attesa, la bambina nascerà a maggio. Se sappiamo già il sesso della creatura è perché l’ex conduttrice e modella ha reso noto il lieto evento: c’era ancora qualche riserbo sul nome, da decidere insieme al marito Marco Roscio. La bimba si chiamerà Luce Maria, la scelta è ponderata. Così come ponderato è stato il tempo prima di rivelare quest’ultimo dettaglio: a sciogliere ogni dubbio ci ha pensato Instagram. Un post della celebre indossatrice ha chiarito ogni cosa. Appare raggiante la Chiabotto: dolce attesa in ogni senso dopo un periodo particolare.

Dolce attesa per Cristina Chiabotto: la rivelazione su Instagram

Tornare a sorridere si può, non a caso Luce Maria indica quello che – a tutti gli effetti – è un buon auspicio: “Complimenti per la scelta”, “Bellissimo nome”, commentano i follower che rimangono estasiasti nel vederla sdraiata sull’erba con questo pancione e un sorriso smagliante. La bellezza è quella di sempre: la gravidanza le ha donato uno splendore inedito che si aggiunge al bagaglio di fascino, femminilità e charme che ha sempre contraddistinto la 34enne di Moncalieri. La bellezza deve essere una dote di famiglia perché Cristina – almeno secondo quanto afferma – deve la scelta di questo nome particolare (Luce Maria) a una persona speciale: sua nonna.

L’indossatrice, infatti, ha sempre avuto un rapporto particolarmente affettuoso con lei. L’ex Miss Italia sottolinea che proprio la nonna – “Ora volata in cielo” – abbia favorito, in qualche maniera, questa dolce attesa. Il lieto evento, allora, si arricchisce di un nuovo dettaglio che sarà indelebile: proprio come il legame fra Cristina e sua nonna. “Questa gravidanza è un dono che ora è suggellato dal suo nome”, ha concluso la celebre modella. Non resta che aspettare per vedere i frutti di questa splendida notizia: una nuova vita sta per venire al mondo. Merita un’accoglienza calorosa.