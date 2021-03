Cosa avrà deciso di indossare la modella bresciana ieri sera? Diamo insieme i voti a tutti gli outfit di Vittoria Ceretti a Sanremo.

Classe 1998, nata a Brescia e già eletta Model of the Year nel 2017.

Di chi stiamo parlando? Ma di Vittoria Ceretti, top model di soli vent’anni che ieri sera ha co-condotto il Festival di Sanremo 2021 al fianco di Amadeus.

Le “scarpe” che è andata a riempire (quelle di Naomi Campbell, che ha rinunciato a partecipare proprio all’ultimo) erano decisamente grandi!

Ecco come se l’è cavata.

Vittoria Ceretti a Sanremo 2021: i voti a tutti i suoi look

Chi non conosce Vittoria Ceretti (qui trovate la nostra scheda mentre se cliccate qui trovate quella del marito), deve sicuramente informarsi il prima possibile.

La giovanissima top model, infatti, ha “sostituito” ieri sera Naomi Campbell, nel ruolo di co-conduttrice di Sanremo 2021.

Scarpe per niente facili da “riempire” quelle della supermodella londinese chiamata anche “Venere Nera“.

Vittoria ha raccolto la “sfida” con grazia e si è preparata ad affrontare il palco di Sanremo 2021 con i suoi look migliori.

La sua partecipazione, attesissima da tutte le fashion victim, non ha di certo deluso.

Diamo insieme i voti ai suoi abiti!

Primo abito: in nero con Valentino

Con il primo abito sfoggiato durante la serata, Vittoria ci ricorda che la primavera non è per niente lontana.

Un lungo abito nero con rouches firmato da Valentino arriva direttamente dalla collezione primavera 2021 e promette di fare scuola.

Lo strascico è elegantissimo con uno spacco decisamente alto ma senza risultare volgare.

Il nero (anche le top model, una volta ogni tanto, devono scedgliere qualcosa che stia-bene-su-tutto) viene ingentilito da alcuni elementi rosa chiaro.

Scollatura particolare, che gira intorno al collo lasciando le spalle scoperte.

Insomma, l’abito è fantastico e Vittoria anche: potrà fare meglio di così?

Voto: 7/10

Il secondo abito di Vittoria Ceretti: d’oro e d’Armani

Ritorno alle origini per Vittoria Ceretti, che ha indossato, come secondo outfit, uno splendido tubino Armani.

Vittoria, infatti, ha sfilato per Giorgio Armani a solo 17 anni: un traguardo veramente niente male!

L’abito a sirena di ieri sera, ricoperto di elementi dorati e scintillanti (che, sicuramente conferma il trend primaverile “copriamoci di glassa” di cui vi abbiamo parlato qui) ha fatto veramente scalpore.

Tra tutti, a notarlo, è stato anche Fiorello che ha commentato con una frase a dir poco infelice.

Mentre i due scherzavano sul palco, infatti, lo show-man ha commentato:

“Certo che sei bella magretta tu, eh!”

Il commento non è passato inosservato ed i social si sono subito scatenati e divisi tra chi la considera una frase innocente e chi, invece, si è risentito.

Vittoria ha risposto per le rime, dicendo: “Bah, però un po’ di formette ce le ho“.

Nonostante la frase infelice di Fiorello, l’abito comunque è strepitoso.

Voto: 8/10

Terzo look della serata: è Versace, non “Versaciii“

Monospalla nero, fantasia velata e gioielli strepitosi: Vittoria Ceretti ha conquistato tutti con il suo ultimo look!

L’abito di Versace è di per sé un capo veramente incredibile con il quale Vittoria dimostra di saper portare veramente di tutto.

Dai fiocchi e le rouches ai brillantini passando, infine, per un look sensuale e provocatorio sempre senza rinunciare ad un’eleganza senza tempo.

Insomma, è questo ultimo vestito il vero protagonista della serata!

In questo ultimo look la fanno da padroni anche il trucco (più “dark” e sicuramente in linea con uno spirito ribelle e giovanile) ed i gioielli.

Tra i tanti accessori must have da rubare a Sanremo di cui vi avevamo parlato già qui, Vittoria ha deciso di sbaragliare la concorrenza con un collier di Bulgari veramente incredibile.

Insomma, il suo look finale è decisamente il migliore: è lui il vincitore!

Voto: 10/10

Vittoria, comunque, non ha indossato solo abiti lunghi a Sanremo!

All’arrivo al festival ha sfoggiato un incredibile total look targato Bottega Veneta.

Il tailleur (noi ve lo avevamo detto prima di tutti qui) è uno dei must have dell’anno e Vittoria lo ha interpretato alla perfezione!

Insomma, abbiamo capito chi è la vera madrina dello stile di Sanremo 2021: Naomi chi?