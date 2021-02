Cristina Chiabotto confessa cosa succederà da qui ai prossimo tre mesi. La scadenza della gravidanza è certa, ma racconta anche altro

Non conosciamo ancora il sesso, ma sappiamo che sarà un (o una) Toro. E per una juventina sfegatata come lei sembra un segno del destino. Ma Cristina Chiabotto ci passerà anche sopra perché la gioia di diventare mamma per la prima volta è troppo grande per farsela rovinare dalle coincidenze.

Nelle ultime ore l’ex Miss Italia torinese ha dialogato con i suoi follower svelando alcuni particolari della gravidanza e della sua vita futura. Quanti è ingrassata in questo primi sei mesi, quando nascerà il suo primo figlio, lei e il marito Marco Roscio hanno già scelto il nome? Scoprite tutto.

Cristina Chiabotto incinta, ha confermato che la scadenza prevista è il 4 maggio, quindi è entrata da poco nel settimo mese ed è anche felicissima: “Sto vivendo degli attimi stupendi, riesco a godermi tutto. Sono davvero fortunata”. E come spesso succede alle donne incinte, tutto quello che le succede attorno la fa commuovere. Ma in quello, per lei non è cambiato molto rispetto a prima perché già le succedeva spesso.

Una delle curiosità maggiori è legata al sesso del bambino e quindi al nome. Lei però su quello non si sbilancia e non fornisce nemmeno troppi particolari sulla cameretta che stanno preparando, sui colori che hanno scelto. Quanto al nome, ammette che ormai hanno quasi deciso e nei prossimi giorni potrebbe dare qualche indizio in più.

Cristina Chiabotto, quanti chili ha preso con la gravidanza? La risposta e i consigli

A 35 anni, Cristina ha ancora il fisico asciutto di quando è stata incoronata e ha indossato la fascia di più bella d’Italia perché lei è sempre stata una maniaca della forma fisica. Ancora di più adesso che sta ingrassando ma non troppo. Prima di restare incinta era 69 chili, distribuiti su 184 centimetri. Adesso ne ha messi 7 in più arrivando a 76, il peso giusto a tre mesi dal parto.

In questo periodo la segue un personal trainer e nelle IG Stories la Chiabotto ha raccontato come riesce a tenersi in forma. Un’alimentazione controllata e tanta attività fisica anche se non può fare tutto quello che vorrebbe. Tante camminate in mezzo al verde, un consiglio valido per tutte le donne: “Senza strafare, senza correre, ascoltando il proprio corpo, mi raccomando. Dovete farvi seguire soprattutto sulla respirazione: può essere importantissima!”.

A questo aggiunge pilates due volte a settimana che la aiuta anche per la respirazione e per la posizione da tenere quando è in piedi e quando sta seduta. Il consiglio fondamentale però è uno: non voler fare per forza tutto da sole ma lasciarsi seguire da uno specialista. “Seguire i social ok, seguire YouTube ok, ma bisogna farsi seguire bene prima di fare un percorso, mi raccomando: non fate imprudenze”.