Se avete bisogno di avere tutto sotto controllo e non dimenticare nulla, provate ad organizzare la giornata così da ottimizzare il tempo.

Riuscire a fare tutto senza dimenticare nulla non è poi impossibile ma neanche difficile, è importante organizzarsi in tempo così da non tralasciare nulla. Per alcune persone organizzare il tutto in largo anticipo è noioso preferiscono svolgere solo quello che possono senza stressarsi ulteriormente. Per altri invece la gestione del tempo è priorità in modo da non tralasciare nulla. Solo se si pianifica tutto si eviterà di tralasciare degli impegni importanti o di dimenticarsi qualcosa.

Noi di CheDonna.it siamo qui per darvi qualche piccolo consiglio su come organizzare la giornata così da svolgere tutto senza tralasciare nulla.

Organizzare la giornata: consigli utili

Per vivere bene e in serenità senza troppo stress che a lungo andare può essere deleterio per l’organismo è importante imparare a gestire il tempo che si ha disposizione. Non è semplice riuscire a conciliare gli impegni lavorativi e familiari, infatti spesso non si riesce a ritagliare del tempo per se stessi. Quindi cerchiamo di capire come si può riuscire a svolgere tutte le faccende e impegni nell’arco della giornata senza tralasciare nulla.

1- Non può mancare l’agenda. E’ indispensabile appuntare le cose da fare su un’agenda cartacea, anche se si fa spesso utilizzo di quella elettronica. In questo modo potete appuntare tutte le cose da fare nell’arco della giornata o del mese così da non dimenticare nulla. In questo modo riuscirete ad avere tutti gli impegni e gli appuntamenti a portata di mano. Si consiglia di averla a vista magari in cucina se è la stanza dove trascorrete più tempo. Ma se siete molto tecnologiche, provate ad installare le applicazioni gratuite con le annesse notifiche degli impegni così da non sfuggire nulla.

2-Stabilire le priorità. Dovete creare una vera e propria scala di priorità, le attività, gli impegni da svolgere con estrema urgenza vanno fatte subite senza rimandare dando precedenza ad altro. Quindi in base alle vostre esigenze dovete scegliere cosa fare per prima tenendo presente della scadenza temporale e il tempo necessario per svolgerle.

3-Gestire il tempo rimasto. Dopo aver capito quali sono le priorità, dovete stabilire cosa fare con il tempo rimasto e dividerlo in base alle cose da fare. Segnate sulla vostra agenda i restanti impegni magari cerchiateli con colori diversi in base al tipo di impegno, se è lavorativo in rosso, se è personale in giallo e se riguarda la famiglia o casa blu. Con il gioco di colori vi balzerà all’occhio subito quello che dovete fare.

4-Evidenziate gli impegni più urgenti. Le scadenze più urgenti si possono cerchiare o meglio evidenziare, magari siglate con numeri ordinati in base alla priorità.

5-Stabilire un tempo per svolgere le attività. Se si stabilite un tempo in cui svolgere una determinata attività riuscirete sicuramente a svolgere tutto. E’ semplice basta annotare vicino all’attività il tempo espresso in minuti o ore. Solo in questo modo ottimizzerete il tempo e riuscirete a svolgere tutto in poco tempo e senza stressarsi troppo.

6-Ritagliarsi del tempo. Dopo aver programmato il tutto è necessario ritagliarsi del tempo per se stessi. Magari potete dedicarvi ad una seduta di bellezza, oppure potete dedicarvi a qualche faccenda domestica come riordinare nei mobili, fare il cambio stagione. Ma il tempo libero lo potete anche dedicare per preparare qualche dessert così da accontentare tutta la famiglia.

7-Ricordare di inserire in agenda la lista della spesa. Solo in questo modo potete avere sotto controllo tutto, stilando una lista della spesa. Con questo piccolo trucchetto sarà molto più facile fare la spesa e nel modo corretto e mirato. Scopri come stilare correttamente la lista così da non riempire il carrello con prodotti non sempre necessari e inutili senza rendervene conto.

8-Non dimenticare di apportare le modifiche. Se ci sono stati dei cambiamenti, con uno spostamento di appuntamento ricordate di appuntarlo sull’agenda. Stesso discorso se se dovesse accadere un imprevisto o presentarsi un’urgenza, ricordate di posticipare gli appuntamenti prefissati.

Un piccolo consiglio da seguire, dovete evitare le distrazioni e perditempo nell’arco della giornata perchè non vi garantirebbe la buona riuscita delle faccende. Inoltre ricordate sempre di spuntare sull’agenda dopo aver completato l’attività.