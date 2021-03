Irama rompe il silenzio dopo il Festival di Sanremo: “Avrei voluto così”

Irama ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram dopo lo spiacevole episodio che l’ha visto protagonista al Festival di Sanremo.

Irama è stato scelto da Amadeus per prendere parte all’edizione 2021 del Festival di Sanremo. Il cantante ha presentato il brano La genesi del tuo colore, ma purtroppo non è riuscito a presentarlo sul palco dell’Ariston. Il motivo? Come i telespettatori più attenti sapranno bene, un membro dello staff del cantante è risultato essere positivo al virus che da un anno ormai sta piegando il mondo intero e per lui non è stato più possibile salire su quel palco e portare il pezzo che aveva creato per l’occasione.

Per il cantante sono state davvero ore difficili, in quanto fino a poco tempo fa c’era anche la possibilità, secondo il regolamento di quest’anno, che fosse costretto a ritirarsi, ma il padrone di casa, nonché direttore artistico, ha contattato personalmente tutte le case discografiche degli altri concorrenti in gara chiedendo loro se fosse possibile fargli proseguire il proprio percorso all’Ariston invece che spedirlo a casa.

Loro hanno tutti accettato di buon grado permettendogli di poter proseguire la gara. Ovviamente, però, non è potuto salire sul palco e Amadeus, per fare ascoltare il suo brano al pubblico del piccolo schermo, ha mandato in onda il video delle prove realizzato il giorno prima. Certo, una magra consolazione perché non ha potuto esibirsi dal vivo, ma almeno è rimasto tra i big in gara.

Per questo motivo Irama dopo il Festival di Sanremo ha deciso di rompere il silenzio sul suo profilo Instagram, parlando direttamente ai suoi fedeli sostenitori che non aspettavano altro che vederlo esibirsi sul palco dell’Ariston.

Festival di Sanremo: le prime dichiarazioni di Irama dopo la “performance”

Irama ci ha tenuto a precisare che ovviamente avrebbe potuto esibirsi live per il suo fedele pubblico, che non aspettava altro che vederlo esibirsi ancora una volta, visto che a causa della pandemia sono state poche le occasioni in cui gli artisti hanno avuto modo di potersi esibire. Al tempo stesso però è contento di essere rimasto in gara e di aver avuto modo di poter portare la sua musica in scena, anche se in maniera alternativa.

“Avrei voluto viverlo quest’anno. Avrei potuto, ma purtroppo non dipende da me e ci sono ragioni che mi spingono a capire quanto è accaduto ma nonostante tutto va bene così. Ci tenevo a ringraziarmi per tutto l’amore che mi avete dimostrato” ha scritto Irama su Instagram deluso nel non essere riuscito ad esibirsi, ma grato per l’amore che il pubblico prova nei suoi confronti.

La canzone di Irama a Sanremo, nonostante le problematiche a cui è andata incontro, sembra essere un vero e proprio successo e c’è già chi ipotizza possa essere il brano vincitore di quest’anno visto che nella classifica demoscopica si è classificato sul podio. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.