L’Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi perde colpi: c’è il primo ritiro ufficiale tra i concorrenti per problemi personali.

L’Isola dei Famosi 2021 perde concorrenti prima della data d’inizio. Il reality show torna in onda da lunedì 15 marzo, in prima serata su canale 5, prendendo il posto del Grande Fratello Vip 2020 che si è concluso il 1° marzo con la vittoria di Tommaso Zorzi. Prima ancora della partenza, però, nel cast della nuova edizione dell’Isola ci sono i primi colpi i scena.

Una concorrente, prima della partenza dell’Isola dei Famosi, ha annunciato il ritiro per problemi personali. Gli autori, ora, dovranno trovare un sostituto prima che il reality inizi ufficialmente.

Isola dei Famosi 2021: Carolina Stramare si ritira, Andrea Cerioli al suo posto?

L’ex Miss Italia Carolina Stramare non sarà una concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. Dopo l’annuncio ufficiale, i profili social del reality show di canale 5 hanno annunciato il suo ritiro. “Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei famosi”, si legge sul profilo Instagram dell’Isola.

Chi prenderà il posto di Carolina Stramare? Al suo posto potrebbe arrivare uno degli ex tronisti più amati della storia di Uomini e Donne. TvBlog aveva inserito Andrea Cerioli tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola. Il suo nome, tuttavia, non compare tra quelli dei naufraghi ufficiali e che sono stati già annunciati? Sarà, dunque, Cerioli il sostituto di Carolina Stramare?

Dal profilo Instagram di Andrea Cerioli non arrivano indizi su una sua, eventuale partecipazione all’Isola, ma i fans sperano di vederlo tra i concorrenti. Dopo il forfait di Carolina Stramare, dunque, il cast dell’Isola è così formato:

Vera Gemma, attrice e regista, figlia di Giuliano Gemma e che ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express prima con Asia Argento e poi, dopo il ritiro dell’attrice, con Gennao Lilio; l’influencer e showgirl Francesca Lodo, l’attore Gilles Rocca, il modello Akash Kumar, la comica Valentina Persia, l’ex calciatore Paul Gascoigne, la conduttrice Daniela Martani, l’attore Brando Giorgi, l’imprenditore Ferdinando Guglielmotti, la showgirl Angela Melillo, l’attore Roberto Ciufoli, la modella Drusilla Gucci Ludolf, l’intrattenitore sul web Simone Paciello, il comico Beppe Braida e la conduttrice Elisa Isoardi.